Soţia lui Wilmark: „Am învăţat să trăiesc cu boala, să o accept!”

Dansator, coregraf şi om de televiziune, Willmark este o prezenţă constantă în showbiz-ul românesc, însă foarte puţini sunt cei care îi cunosc familia. Sâmbăta aceasta, Willmark a acceptat invitaţia Mirelei Vaida de a demonstra că formează un cuplu perfect alături de soţia sa, Ioana. În cadrul rubricii „Psihologie de cuplu”, provocată de întrebarea „Care este cea mai grea încercare prin care a trecut soţia, în viaţă?”, Ioana va vorbi despre un moment mai dificil din viaţa sa.

„Au fost ceva probleme de sănătate, dar pe care le am înţeles şi pe care le-am acceptat. S-a întâmplat exact după ce l-am născut pe Lukas, acum 9 ani. Am avut un an şi ceva foarte dificil, după care am învăţat să trăiesc cu boala, să o accept. Am avut o problemă de sănătate, căreia zic eu că i s-a dat un tratament neadecvat, care mi-a făcut mai mult rău. După un an şi jumătate am început să fiu mai curioasă de medicina alternativă”, va povesti Ioana, iar Wilmark va completa: „Asta a fost secretul şi salvarea!”.

Alături de Ioana şi Wilmark, săptămâna aceasta în platoul „2k1” vor mai veni Aurora şi Săndel Mihai şi Sonia Trifan şi Andrei Neagoe. Cum se vor descurca aceaştia şi ce dezvăluiri inedite vor mai face, telespectatorii vor afla urmărind sâmbăta aceasta, de la ora 17:00, „2k1”, la Antena 1.

Emisiunea „2k1” este difuzată în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, iar sâmbăta Mirela le aduce telespectatorilor o ediţie specială, cu vedete, începând cu ora 17:00.