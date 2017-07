Stevie Wonder s-a căsătorit pentru a 3-a oară

Salvador/BA - O cantor Stevie Wonder fala na abertura da II Confer





Celebrul cântăreţ american Stevie Wonder s-a căsătorit săptămâna trecută cu partenera sa din ultimii ani, Tomeeka Bracy, într-o ceremonie intimă, relatează online ziarul spaniol ABC.



Potrivit ziarului The Sun, celebrul cântăreţ de soul s-a căsătorit cu mama celor doi copii ai săi cu care are o relaţie de cinci ani.



Stevie Wonder şi Tomeeka Bracy s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă şi romantică la hotelul Bel-Air din Los A?ngeles, la care au fost prezenţi doar prieteni şi câţiva colegi apropiaţi.



Unii dintre invitaţi au urcat pe scenă pentru a însufleţi petrecerea, precum artiştii John Legend, Usher şi Pharrell Williams.



La rândul său, mirele i-a dedicaţiei soţiei sale unul din cântecele sale preferate "Try a Little Tenderness". A fost momentul cel mai romantic al serii, a declarat ziarului unul dintre martorii la eveniment.



Este cea de-a treia căsătorie pentru Stevie Wonder. Celebrul muzician care şi-a pierdut vederea în copilărie s-a căsătorit prima oară în 1970 cu Syreeta Wright, una din celebrităţile casei de discuri Motown, un mariaj care a durat doar 18 luni.



El a avut apoi o relaţie cu cântăreaţa Yolanda Simmons, cu care nu s-a căsătorit dar cu care are o fiică, Aisha Morris (42 de ani).



S-a căsătorit apoi cu designera Kai Millard, alături de care a stat 14 ani şi cu care are doi copii: Kailand (16 ani) şi Mandla Kadjay Carl (12 ani).



Stevie Wonder, în vârstă de 67 de ani, are în total 9 copii care au fost prezenţi toţi la nuntă şi au avut fiecare un rol important în cadrul ceremoniei.AGERPRES