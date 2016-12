Te cunosc de undeva! Șerban Copoț, marele câștigător al finalei: “Mi-am dorit foarte mult să câștig! A fost un frumos cadou de Crăciun”

Șerban Copoț a câștigat cel de-al zecelea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, cu o transformare spectaculoasă în Mr. Grinch, pe care îl consideră “cel mai tare personaj” pe care l-a avut vreodată în show-ul transformărilor.

“Mă bucur nespus că am câștigat acest sezon “Te cunosc de undeva!”. Ca niciodată, mi-am dorit foarte mult asta. Poate pentru că era vorba de cel de-al zecelea sezon, dar și pentru toată evoluția mea din acest show, de-a lungul celor trei sezoane la care am participat. Când am văzut că și colegii mei au apreciat evoluția mea, m-am bucurat și mai tare. Întreg momentul meu din finală și câștigarea celui de-al zecelea sezon au fost pentru mine un frumos cadou de Crăciun”, spune Șerban Copoț.

Pe locurile următoare s-au aflat, în ordine: Adina Răducan, mezina show-ului, care a imitat-o pe Beyonce, Lucian Ionescu, “revelația sezonului”, cu o transformare în Michael Jackson și, la egalitate de puncte, duetul Maria Buză și Pepe (Marc Antony și Alexander Delgado) și Nico (Jennifer Lopez).

Punctele pentru transformările speciale ale celor cinci finaliști au fost oferite atât de jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan, cât și de colegii lor nefinaliști, Amna, Misha, Dima Trofim și Dorian Popa.