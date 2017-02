Tom Jones și Priscilla Presley sunt împreună

Cunoscutul artist Tom Jones (76 de ani) are o relaţie romantică Priscilla Presley (71 de ani), fosta soţie a lui Elvis, informează The Telegraph. Starul din Galilor a fost devastat după ce soţia sa Linda, de care îl lega o căsătorie de 59 de ani, a murit de cancer anul trecut.



Un prieten a declarat pentru tabloidul The Sun că Priscilla a fost un "sprijin" pentru Sir Tom într-un "an dificil" şi că, deşi cei doi se "curtează", relaţia dintre ei "este la început".



"Noi am fost prieteni o lungă perioadă de timp. Este o femeie frumoasă. Ne bucurăm de ieşirile noaptea împreună", a precizat prudent artistul pentru tabloid.



Potrivit Agerpres, cântăreţul şi Priscilla au fost văzuţi mergând să ia cina împreună luna trecută la un restaurant din Hollywood într-un Rolls-Royce.



Actriţa, cunoscută pentru pe seria de filme ''Naked Gun", s-a despărţit de Elvis în 1973, cu patru ani înainte de moartea acestuia, la vârsta de 42 de ani.