Tulburătoarele declaraţii ale stilistului Fadi Fawaz, ultima mare iubire a lui George Michael

Stilistul britanic Fadi Fawaz, partenerul lui George Michael, a declarat că "nu va uita niciodată" fatidicul moment în care a găsit corpul neînsufleţit al cântăreţului la reşedinţa sa din Goring-on-Thames, Londra, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia, care citează mai multe ziare britanice.



Fadi Fawaz, care a fost iubitul artistului timp de cinci ani, a postat un mesaj emoţionant pe contul său de Twitter în care dezvăluie că el l-a găsit pe cântăreţ zăcând fără viaţă în patul său în ziua de Crăciun.



"ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx". "Este un Crăciun pe care nu-l voi uita niciodată. Să-ţi găseşti partenerul mort liniştit în pat, la primele ore ale zilei... Nu te voi uita niciodată", a scris Fawaz în mesajul său.



În declaraţii acordate ziarului Daily Telegraph, Fawaz a mărturisit că l-a găsit pe Michael mort când a ajuns la el acasă dimineaţa având în gând să petreacă împreună ziua de Crăciun.



"Nu ştim încă ce s-a întâmplat. Totul a fost foarte complicat în ultimul timp, însă George dorea să sărbătorească Crăciunul şi eu la fel. Acum totul s-a sfârşit. Vreau ca lumea să şi-l amintească aşa cum era, o persoană frumoasă", a scris el.



Potrivit tabloidului Daily Mail, autorul unor hituri ca "Last Christmas" sau "Freedom" avea o relaţie de mai mulţi ani cu stilistul Fadi Fawaz, cu zece ani mai tânăr ca el. Ce doi au fost fotografiaţi împreună ultima oară în septembrie. Totuşi, niciunul nu a confirmat relaţia, deşi au fost surprinşi împreună în mai multe ocazii.



Cântăreţul, compozitorul şi producătorul britanic a murit la 53 de ani, potrivit informaţiilor agentului său, care ulterior a precizat că decesul a survenit în urma unui stop cardiac.AGERPRES