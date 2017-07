”Poșeta” lui Neil Armstrong, vândută la licitație cu 1,8 milioane $

Săculeţul cu praf lunar prelevat de astronautul Neil Armstrong în timpul misiunii Apollo 11 a fost vândut joi de casa de licitaţii Sotheby's din New York cu preţul de 1,8 milioane de dolari, relatează EFE.



Săculeţul, care datează din 1969 şi care poartă eticheta "Lunar Sample Retorn", a fost examinat de cercetătorii NASA, care au confirmat că este ambalajul folosit pentru a transporta peste 500 de grame de particule de sol lunar şi pentru a feri de contaminare mostrele prelevate.



Artefactul a fost achiziţionat de un colecţionar - al cărui nume nu a fost dezvăluit - în timpul unei licitaţii cu obiecte din programe spaţiale americane şi sovietice, desfăşurată cu ocazia sărbătoririi ajungerii omului pe Lună în urmă cu 48 de ani.



Săculeţul care a fost estimat la aproximativ 2 milioane de dolari ar putea fi singura mostră de praf lunar care intră în posesia unui particular, având în vedere că majoritatea echipamentului utilizat de misiunea Apollo 11 se păstrează în colecţia naţională de la Muzeul Smithsonian din Washington.



Din cauza unei erori de inventariere, artefactul a ajuns să fie vândut la o licitaţie publică în februarie 2015 şi a fost cumpărat de o avocată din Chicago, Nancy Lee Carlson, cu suma de 995 de dolari.



Carlson a trimis săculeţul la NASA, care i-a verificat autenticitatea şi l-a confiscat apoi ca proprietate a guvernului, având în vedere că deţinerea privată de artefacte lunare este interzisă. Avocata a prezentat o cere în justiţie, iar în februarie un judecător a stabilit că ea a achiziţionat legal obiectul şi că are dreptul să-l deţină.



După ce echipajul Apolo 11 s-a întors pe Terra, artefactele lunare folosite de ei au fost păstrate de NASA; unele mostre au fost dăruite unor naţiuni sau demnitari străini, dar au existat şi cazuri în care au apărut pe piaţa neagră.AGERPRES