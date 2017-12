Va fi Barack Obama invitat la nunta Prințului Harry?

Prinţul Harry a spus glumind că nu ştie încă dacă fostul preşedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitaţi la nunta sa, după ce un articol apărut în presă, invocând surse guvernamentale, sugera că o astfel de invitaţie l-ar putea înfuria pe actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, informează Press Association.



Harry nu era încă hotărât asupra listei de invitaţi, în timpul emisiunii Today, difuzată miercuri de postul BBC Radio 4, şi nu a confirmat dacă fostul preşedinte Obama va primi o invitaţie.



Prinţul se va căsători cu logodnica sa Meghan Markle pe 19 mai 2018 în cadrul unei ceremonii care va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor.



Când a fost întrebat de către prezentatoarea emisiunii Today, Sarah Montague, dacă Obama a fost invitat la ceremonie, Harry a răspuns: ''Nu ştiu, nici măcar nu am făcut lista de invitaţi, cine ştie dacă va fi invitat sau nu, nu aş vrea să stric surpriza''.



Harry este prieten cu Barack şi Michelle Obama de peste patru ani, de când fosta Primă Doamnă şi prinţul au început să-şi acorde sprijin reciproc pentru proiectele dedicate veteranilor.



S-au vizitat de multe ori, iar Obama a fost de acord să fie intervievat de Harry în cadrul emisiunii Today.



Cel mai probabil, prinţul, împreună cu logodnica sa, vor stabili lista de invitaţi în cursul anului viitor şi vor lua această decizie fără influenţe externe, întrucât este vorba despre o ceremonie privată.



Publicaţia The Sun a relatat că prinţul Harry doreşte ca soţii Obama să fie prezenţi la ceremonie, dar oficiali guvernamentali sunt de părere că acest gest ar putea fi interpretat ca o sfidare la adresa preşedintelui Trump.



Casa Albă a precizat, în ajunul Crăciunului, că va anunţa ''în curând'' detaliile legate de propusa vizită a preşedintelui Trump în Marea Britanie care va avea loc, cel mai probabil, în februarie, cu ocazia inaugurării ambasadei Statelor Unite.



Invitaţia Theresei May pentru o vizită oficială în acest an a fost amânată de teama unor posibile demonstraţii împotriva preşedintelui american, dar există supoziţii conform cărora Donald Trump ar putea inaugura ambasada din Vauxhall, în sudul Londrei, în cadrul unei vizite de lucru mai discrete, care nu ar include şi o întâlnire cu regina.

