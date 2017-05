Vedetele, victimele perfecte pentru bonele puse pe furat

Adrian Mutu, directorul general al lui Dinamo, a fost protagonistul unui scandal în această săptămână, după ce a descoperit că bona filipineză pe care o angajase îi fura din casă. Fostul fotbalist intră astfel în clubul vedetelor care au fost nevoite să-şi concedieze bonele din cauză că acestea ori subtilizau lucruri, ori nu aveau grijă cum trebuie de copiii lor.

Dinamovistul își acuză bona filipineză că l-a jefuit și spune că a prins-o plecând cu mai multe plase: “Este adevă­rat. Ea nu mai lucrează pentru mine. Nu ne-am vorbit frumos, recunosc. În ziua ei liberă, am văzut-o plecând doar cu geanta, dar avea și câteva sacoșe ascunse în gardul viu. Când ne-am dus la ea în cameră, avea bagajele făcute de plecare. Pitea plasele pe la 6 dimineața, când dormeam noi. Soacra mea a ur­mărit-o și a văzut-o. Nu știu ce avea în plase, pentru că nu am apucat să mă uit. Am înțeles că fura pentru iubitul ei. El îi spunea să facă astfel de lucruri. Normal ca m-au apucat nervii. Ăla putea să îmi fure din casă și să-mi spargă casa. Eu i-am făcut plângere și la poliție, i-am făcut și ei. Am înțeles că este o rețea care cu asta se ocupă. Sunt oameni care le pun pe filipineze să fure pentru ei”, a spus Adrian Mutu la Kanal D. Dinamovis­tul s-a dus să-i ceară socoteală iubitului bonei, cel care, în vizi­unea directorului dinamovist, e vinovat de tot scandalul. “M-a sunat de mai multe ori și mi-a zis că vine peste mine și că el știe cine sunt. Mi-a zis că totul e din cauza unei menajere fili­pineze. Eu am cunoscut-o pe fata asta și am avut o relație cu ea. Nu are ce să-i fure din casă. Condimente? Ea nu avea acces la bunuri, ci doar în bucătărie. Ea era bonă în acte, dar de fapt era bucătăreasă. Dacă ea este vinovată, să meargă la poliție și să-i facă reclamație. Ce are cu mine?”, a spus iubitul bonei la Kanal D.

În urmă cu două luni, şi Marian Vanghelie a susținut că a avut parte de acelaşi scena­riu. Politicianul spune că a fost jefuit de o bonă filipineză care avea grijă de fetița lui și a Oa­nei Mizil. Femeia i-ar fi făcut o pagubă de 5.000 de euro, furân­du-i două inele cu diamante şi un ceas de aur. “Este una din­tre cele trei filipineze pe care le avem. Două dintre ele sunt foarte vechi şi foarte bune. Cea de-a treia a fost adusă în acest an, să aibă grijă și de cea mică și să se ocupe și de treburi, prin casă. Am luat-o prin agenție, am parcurs toate etapele oficiale și nu am avut timp să o verifi­căm, ținând cont de probleme­le pe care le-am avut în ultima perioadă”, a spus fostul primar. După ce a prins-o cu sticla de vin sub pat, Vanghelie spune că și-a dat seama că lipsește un inel, dar a crezut că este rătăcit prin casă. Apoi şi-a dat seama că îi lipsesc şi alte lucruri de va­loare. De partea cealaltă, bona a susţinut că este victima fostului primar, care s-ar fi purtat urât cu ea. Când a decis să se mute la o altă familie, Vanghelie i-ar fi înscenat furtul bijuteriilor, ca nu mai poată fi angajată.

Un alt politician păţit a fost Cazimir Ionescu. Soţia acestu­ia, Mihaela, şi-a acuzat bona de furt. Femeia a declarat că i-au dispărut din casă bijuterii în va­loare de 3.000 de euro.

Rouen Tiocson Reyes, pre­şedintele comunității filipineze din România, susţine că majo­ritatea cazurilor sunt inventate de angajatori şi că, în ultimii trei ani, 10 bone au fost reclamate la poliţie şi în toate cazurile acuza­ţiile ar fi fost infirmate.

Alte vedete care au avut probleme cu bonele

Pepe

În urmă cu mai mulţi ani, Pepe şi so­ţia lui, Raluca, au fost nevoiți să-şi concedieze bona după ce aceasta a plecat la plim­bare cu micuţa Maria în braţe, având ţigara în gura. Mai mult, o sursă apro­piată familiei a susţinut la acea vreme că solis­tul şi Raluca sunt disperaţi din cauză că bona a învăţat-o pe Maria numai prostioare. Iar odată, în timp ce femeia stătea la masă, fetiţa a căzut şi s-a lovit destul de rău.

Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a fost printre cele mai încântate vedete după ce a reuşit să-şi angajeze, în 2011, o bonă filipineză. Însă după expirarea contractului acesteia, Anamaria n-a mai vrut să audă de aşa ceva. Impresara susţi­ne că bona Army era odată să dea foc la casă după ce şi-a uitat țiga­ra aprinsă în bucătă­rie. Noroc cu Laurențiu Reghecampf, care a găsit-o şi a stins-o la timp. În plus, cei doi au descoperit că mena­jera se întâlnea cu un român care s-a dovedit a fi escroc, scrie ziarul Click.

Cristina Coca şi Claudiu Bogdan

Foştii realizatori ai matinalului de la OTV au schimbat bonele, românce, ca pe şosete. “Toate au fost de coşmar. Una dintre ele a plecat cu ceasul Cristinei. Alta ne-a cerut bani în avans şi n-a mai venit. Una ne fura mâncare. A prins-o Cristina când băga în poşetă… Alta era amatoare de palincă şi ne-a băut toată băutura primită de la Gheorghe Turda”, a spus Bogdan pentru Libertatea, în timp ce Cristina a completat: “O bonă ne bătea copilul. Am avut şi o menajeră la vreo 50 de ani şi-un pic, care era măritată, dar care-şi luase un amant mai tânăr şi avea pretenţia să vină cu el la noi în casă”.

Ellie White

Şi frumoasa cântăreaţă Ellie White a avut de tras din cauza menajerelor. În primele 10 luni după ce s-a născut băieţelul ei, ea a schimbat nu mai puţin de şase bone. Ea şi logodnicul ei, Doru, au montat camere de supraveghere în casă şi au observat că femeile stăteau la televizor sau mân­cau în timp ce micuţul plângea de mama focului. “Nu înţeleg de ce e atât de greu să-ţi faci meseria. Multe stau şi aşteaptă să se termine programul şi să ia banii, ştiind că cel mic nu are cum să le spu­nă părinţilor ce au făcut ele”, a spus cântăreaţa.

Adriana Bahmuţeanu

Vedeta Antenei Stars Adriana Ba­hmuțeanu şi-a angajat în urmă cu mai mulţi ani două bone din Filipine, pe Salli şi pe Mini. Ea le-a concediat după ce acestea au venit acasă bete din oraş. “Au plecat la discotecă în ziua lor liberă. S-au întors noaptea acasă, moarte de bete şi au vomitat în taxi. Șoferul ne-a pus bancheta murdară în faţa porţii şi a urlat să-i dăm bani ca să-și ia alta”, a declarat Bahmu la acea vreme.