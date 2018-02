Vica Blochina, declarații exclusive despre experiența Asia Express: ,,A fost foarte greu să renunț la viața mea. Pentru mine a fost o provocare psihică. ”

Mai este doar o săptămâna până la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerăbdătoare să revadă ,,experiența vieții lor” derulată pe micile ecrane. Cei 5000 de kilometri parcurși, locurile inedite pe care le-au văzut sunt o amintire frumoasă, care nu șterg însă zilele în care nu au găsit cazare, sau o masă caldă. Vica Blochina, coechipiera Danielei Crudu, mărturisește că i-a fost foarte greu să renunțe la viața de acasă pentru o aventură care a provocat-o cel mai mult din punct de vedere psihic.

Vica a găsit în Daniela o coechipieră de nădejde, iar greutățile pe care le-au întâmpinat în timpul filmărilor nu au făcut decât să le apropie: ,,Nu pot să îmi imaginez o coechipieră mai bună decât Daniela. Normal că ne-a fost foarte greu, dar am trecut peste orice impas împreună. Experiența asta ne-a unit și mai mult, o consider parte din familia mea.”. Vedeta mărturisește că a rămas fascinată de tot ceea ce a văzut, deși modul autentic în care au experimentat Asia i-a dezvăluit și partea mai puțin frumoasă a unei culturi extrem de diferite: ,,Sărăcie, mizerie și viață grea. Cu toate acestea, Asia Express a fost o experiență unică în care pot să zic că m-am cunoscut pe mine mai bine și am învățat să apreciez mai mult lucrurile mici din viața mea.” Întrebată despre cel mai greu moment din competiție, Vica a vorbit despre ,,ciudațeniile gastronomice” ale locurilor în care au ajuns și despre faptul că mâncarea a fost pe tot parcursul show-ului o coordonată incertă: ,,Sincer, nu prea am mâncat. Să spunem că așa zisele “delicatese” precum gândacii, șobolanii sau viermii nu au fost tocmai pe gustul meu.”. Cu toate acestea, distanța față de cei dragi și-a spus și ea cuvântul, iar testele psihice și fizice prin care echipele treceau în fiecare zi nu făceau decât să accentueze dorul de casă: ,,Cel mai mult mi-a lipsit băiețelul meu, Edan. Consider că luna în care am lipsit ne-a apropiat și mai mult.”

Vica Blochina a participat în cel mai dur reality show, Asia Express, pe care îl consideră ,,cea mai tare provocare”, iar după 4 țări, 5000 de kilometri parcurși declară că alături de echipele din show a trăit ,,o experiență unică, pe care este sigură că nu o va întâlni prea curând.”

Asia Express duce aventura la un alt nivel. 7 perechi de vedete vor avea de parcurs un traseu de aproape 5000 de km prin Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda. Fără scenarii, fără niciun ajutor din partea echipei de producție, cei 14 trebuie să se descurce singuri pentru a ajunge la destinația finală. Ține doar de ei și de abilitătile lor să își găsească transport, cazare și mâncare, având la dispoziție un singur euro pe zi. Premiera Asia Express va avea loc pe 12 februarie, de la ora 20:00, pe Antena 1.