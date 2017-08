O expoziţie inedită de fotografie, prezentată şi vizitată sub apă, o premieră pentru România şi Europa, va fi vernisată la Vama Veche

În cadrul Festivalul Internaţional de Arte Vizuale 'Vama sub Lumini de Oscar' (VSLO) va fi prezentă o expoziţie inedită de fotografie, care poate fi vizitată sub apă, o premieră pentru România şi Europa.



'Pe 24 august, de la ora 17,30, în piscina de la Vila Maris din Vama Veche se va vernisa, pentru prima dată în România şi chiar în Europa, expoziţia subacvatică de fotografie colectivă 'VSLO Aquatic', realizată cu sprijinul Aqua Carpatica. Cele 12 imagini prezentate cu acest prilej au fost realizate de o parte dintre lectorii care predau cursuri de fotografie la 'Vama Sub Lumini de Oscar', printre aceştia numărându-se: Vali Bărbulescu, Vlad Eftenie, Nicolae Coşniceru, Cătălin Săvulescu şi Cornel Lazia. Va fi pentru prima dată când publicul va putea vizita o expoziţie sub apă, folosind echipamente speciale de snorkeling şi scufundare, puse la dispoziţie gratuit de organizatori. Tema expoziţiei este una liberă, iar cei prezenţi se pot bucura de o inedită perspectivă a fotografiilor printate de Canon special pentru un asemenea vernisaj', se arată într-un comunicat transmis, marţi, de organizatorii festivalului.



În cadrul VSLO, marţi seară, de la ora 21,00, la scena Acolo Bar, Lightwave Theatre Company prezintă un spectacol de teatru cu păpuşi în mărime naturală, iar în cadrul unui workshop, participanţii vor construi o păpuşă pe care o vor mânui într-un moment artistic pe scena festivalului.



'În ediţia a 8-a a Festivalului 'Vama Sub Lumini de Oscar' au loc cursuri de fotografie de stradă, instantanee cotidiene, 4x4 mud photography, fotografie conceptuală, fotografie de nud (doar pentru fotografii +18 ani), fotografie de produs, fotografie de teatru, portret de mireasă, fotografie de observare cu telefonul mobil sau cursuri de retuşare a imaginilor în Photoshop. Lectorii care predau sau care fac prezentări sunt profesionişti în lumea imaginii şi a fotografiei, nume recunoscute pe plan naţional şi chiar pe plan internaţional! De la Marian Sterea şi Florin Ghioca la Nicolae Coşniceru sau Cristian Crisbăşan, de la Michail Moscholios (Grecia), Olav Urdahl (Norvegia) la americanul Chris Suspect, lectorii de anul acesta se vor strădui ca pe parcursul workshopurilor şi seminariilor pe care le susţin să îi îndrume pe cei înscrişi în aşa fel încât să înveţe bazele unora dintre cele mai sensibile, complicate sau impresionante stiluri fotografice. De asemenea, după fiecare curs vor avea loc întâlniri, proiecţii şi analize de portofoliu cu imaginile realizate la partea practică a workshopurilor. Şi pentru că de câţiva ani VSLO nu înseamnă numai fotografie, şi la această ediţie se organizează cursuri gratuite de film, teatru, muzică, pictură şi modelaj tradiţional, cu lectori specializaţi care vor prezenta rezultatul muncii lor sub forma unor vernisaje, scurtmetraje sau momente de teatru', se mai arată în comunicat.



VSLO se desfăşoară în perioada 18-26 august, pe plajele din Vama Veche şi 2 Mai, iar AGERPRES este partener media al evenimentului. AGERPRES