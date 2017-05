Pet Expo 2017: Animalele de companie, răsfăţate cu produse dedicate şi concursuri şi consiliate de peste 50 de specialişti

Animalele de companie sunt răsfăţate cu produse şi accesorii dedicate la ediţia a IX-a a Pet Expo 2017, de la complexul Romexpo din Bucureşti, la care participă peste 50 de expozanţi din România, China, Statele Unite, Cehia, Ungaria şi Polonia.



"Pet Expo 2017 este cea mai complexă ediţie de până acum. Sunt prezenţi peste 50 de expozanţi, câţiva dintre ei sunt chiar din alte ţări ale lumii şi alte continente. Aici, la Pet Expo, am încercat să personificăm foarte mult animalul, să îl facem să pară ca şi cum are aceeaşi viaţă ca un om. De exemplu, aici putem să întâlnim cei mai buni specialişti din România, care ne pot da cele mai bune sfaturi pe partea de nutriţie, sănătate şi îngrijire, accesorii, hăinuţe, jucării", a declarat Ilie Pană, organizatorul târgului.



Potrivit acestuia, la târg participă şi firme din China, Statele Unite, Cehia, Ungaria, Polonia. "Fiecare cu specificul lor - unii sunt producători de hrană, alţii aduc peşti de acvariu ş.a.m.d. Au venit mai mult să facă business, să-şi găsească un partener în România", a spus Ilie Pană.



În afară de standurile cu produse şi servicii şi specialişti, la Pet Expo există şi o arenă de evenimente, unde sunt puse în scenă spectacole şi concursuri cu premii.



"Astăzi am avut în premieră 'The Grooming Show', unde cei mai buni groomeri din România au venit să-şi arate talentul prin foarfece, făcând tot felul de tunsori deosebite (pentru animale - n.r.). Pe parcursul acestui weekend o să stabilim împreună cu ceilalţi vizitatori care este cel mai mâncăcios, cel mai fidel, cel mai inteligent şi cel mai puternic căţel, de asemenea cine seamănă cel mai mult cu animăluţul său şi o să facem chiar şi nunţi între animăluţe", a precizat organizatorul târgului.



El a mai spus că târgul este gândit pentru orice animal de companie, însă cea mai bună reprezentare la eveniment o au câinii şi pisicile. "Prezenţa de aici este cumva sincronizată cu prezenţa din ţară. Cei mai mulţi oameni au câini şi pisici, cu o distribuţie aproape egală, şi doar un foarte mic procent au rozătoare, păsări, peşti", a explicat Ilie Pană.



Evenimentul are şi o dimensiune caritabilă, dedicată animalelor abandonate. "Oferim spaţiu gratuit pentru asociaţiile care vor să vină aici să facă o campanie de informare sau de adopţie. Sunt opt asociaţii în exteriorul pavilionului şi trei asociaţii în interior", a mai spus organizatorul târgului.



Pet Expo este însă şi un prilej de socializare atât pentru animale, cât şi pentru stăpânii lor.



Astfel, la târg a venit sâmbătă şi doamna Vali, în vârstă de 59 de ani, cu căţelul său, Peticilă, din rasa Spitz. "Peticilă are 11 ani, e un mascul cu personalitate mare şi aleargă după toate fetele de pe aici. Am venit de dragul de a socializa cu el pe aici, de a participa la concursuri şi a mai vedea ce a apărut contra căpuşelor şi de mâncărică", a spus femeia.



Mădălina, în vârstă de 32 de ani, şi-a adus la Pet Expo cele două fete - Anisia, de 2 ani, şi Daria, de 8 ani. Ea a precizat că fetele sale au un Brac şi au vrut să vină la expoziţie deoarece le plac animalele. De altfel, Anisia a afirmat că preferă pisicile.



Pe de altă parte, printre animalele care au primit o tunsoare nouă la Pet Expo s-a numărat şi un Bichon Frisé, pe nume Kashmir. "Este un client de-al meu de la salon, în vârstă de 4 ani, foarte cuminte. Are o tunsoare standard pentru rasa lui", a explicat o participantă la show-ul de grooming.



Pet Expo 2017 a început vineri, la Romexpo, în pavilionul C6, şi se va termina duminică. Accesul la târg se face cu un bilet de 10 lei pentru adulţi sau de 5 lei pentru elevi, pensionari şi studenţi până în 23 de ani. Copiii sub 5 ani şi medicii veterinari şi studenţii la Medicină Veterinară au acces gratuit.

Sursa: www.agerpres.ro