Prima ediţie de la Paris a Mondialului Berii începe la 30 iunie, cu participarea a 100 de fabricanţi de bere

O sută de fabricanţi de bere de 20 de naţionalităţi vor participa între 30 iunie şi 2 iulie la Mondialul de Bere de la Paris, un festival originar din Quebec care se desfăşoară pentru prima dată în capitala franceză, relatează AFP.



Organizat pe o durată de trei zile, evenimentul va permite publicului să guste din circa 500 de beri şi să asiste la numeroase demonstraţii de măiestrie din partea berarilor.



Participanţii, francezi în proporţie de jumătate, dar şi britanici, americani, canadieni sau elveţieni, fabrică în proporţie de 80% bere artizanală (mai puţin de 10.000 de hectolitri pe an), a declarat Luc Dubanchet, şeful festivalului culinar Omnivore şi coorganizator al evenimentului.



Ambiţia este de "a crea un festival deschis, care adună un public diferit, într-un demers de pedagogie", afirmă acest specialist în gastronomie care vrea să amelioreze imaginea berii şi care crede că în Franţa există "o lipsă de cultură destul de flagrantă" în domeniu.



Mondialul Berii, creat la Montreal în 1994, s-a implantat apoi şi la Rio, iar ediţii franceze au avut loc Strasbourg şi Mulhouse.



La Paris, accesul la eveniment se va face cu un bilet care este valabil întreaga zi şi care costă 12 de euro, în care nu este inclus preţul degustărilor. Organizatorii speră să atragă nu mai puţin de 10.000 de vizitatori la eveniment.



Franţa are în prezent circa 1.000 de fabricanţi de bere, din care jumătate au apărut în ultimii cinci ani. Chiar dacă Franţa este a treia din Europa din punctul de vedere al numărului locurilor de producţie, francezii nu sunt în topul consumatorilor de bere din UE, cu un consum de 30 de litri pe an pe cap de locuitor, potrivit cifrelor furnizate de asociaţia Brasseurs de France.

Sursa: www.agerpres.ro