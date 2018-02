Incredibil! O femeie şi-a căutat un frate şi a găsit încă patruzeci

Kianni Arroyo ştia încă din copilărie că a venit pe lume prin înseminare artificială. Mama sa nu i-a ascuns că ar putea să mai aibă câţiva fraţi.

Kianni trăieşte în Orlando şi lucrează ca ospătăriţă. În anul doi la facultate, ea a decis să facă cercetări pentru a vedea dacă are fraţi, dar nu s-a gândit că, în loc de câţiva fraţi, va găsi patruzeci!

Pe parcursul cercetărilor, a găsit patru perechi de gemeni, dar s-a dovedit că mai are o duzină de fraţi în Australia, Noua Zeelandă şi în Canada. Dintre fraţii care s-au născut de la acelaşi donator, Kianni, de 21 de ani, este cea mai în vârstă, iar cel mai tânăr este un bebeluş de cinci luni.

Unii dintre părinţi au folosit sperma aceluiaşi donator şi pentru al doilea copil, astfel că aceşti copii sunt consideraţi fraţi din aceiaşi părinţi. „Întotdeauna am vrut să ştiu cine sunt fraţii mei, iar când am ajuns la vârsta la care am avut acces la date am început să cercetez” – a spus Kianni. ...............

