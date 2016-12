Concerte 2017: Depeche Mode, Deep Purple şi Richard Clayderman revin în România

Britanicii de la Depeche Mode şi cei de la Deep Purple, francezul Richard Clayderman şi tenorul italian Andrea Bocelli se numără printre artiştii care vor concerta în România în 2017.



Pe scenele de la noi şi-au mai anunţat prezenţa Pink Martini împreună cu solista Storm Large, Al Di Meola sau maestrul naiului Gheorghe Zamfir.



*** Seria show-urilor din 2016 va fi deschisă, pe 11 ianuarie, de trupa Zdob şi Zdub din Republica Moldova, la Hard Rock Cafe.



*** În acelaşi spaţiu, pe 12 ianuarie, va putea fi văzută şi ascultată şi Inna.



*** Pe 27 ianuarie, trupa Fameless îşi va lansa primul album din carieră în cadrul unui concert tot la Hard Rock Cafe.



*** Alexandra Uşurelu revine la Teatrul Naţional din Bucureşti, pe 30 ianuarie, cu un nou concert simfonic. Vor fi două reprezentaţii, de la orele 17,00 şi 20,00. Artista va prezenta atât cântecele de pe viitorul ei album, cât şi cele mai de succes melodii de la debut.



*** Luna ianuarie se încheie cu o nouă ediţie Metalhead Awards, pe 28 ianuarie, în Quantic Club. Invitatul special al serii este trupa olandeză Delain.



*** Solista finlandeză Tarja Turunen, ex-Nightwish, va veni la Sala Palatului pe 3 februarie, în cadrul turneului de promovare a celui mai nou album, "The Shadow Self".



*** Tot pe 3 februarie, la Hard Rock Cafe, revine în România ABBA Tribute Band REVIVAL, cea mai bună formaţie tribut ABBA din Marea Britanie.



Publicul român va avea ocazia să asculte pentru prima oară live piesele care au făcut din ABBA cea mai bună formaţie pop din lume în anii '70-'80: "Mamma Mia", "Fernando", "The Winner Takes It All", "Chiquitita", "Waterloo", "SOS", "Knowing Me Knowing You", "Take A Chance" sau "Dancing Queen".



*** Markus Schulz, desemnat ani la rând "America's Best DJ", va putea fi văzut pe 11 februarie la Arenele Romane din Bucureşti. Artistul îşi va prezenta cel mai nou şi complex album al său, "Watch the World".



*** Melodiile celebre ale trupei Bon Jovi vor fi aduse la Bucureşti, pe scena de la Hard Rock Cafe, de trupa italiană New Jersey, pe 17 februarie.



*** Jethro Tull revine în România, la Sala Palatului din Capitală, pe 21 februarie, în spectacolul "Jethro Tull performed by Ian Anderson".



*** Maestrul naiului, Gheorghe Zamfir, alături de alţi 100 de artişti vor urca pe scena Sălii Palatului pe 1 martie, cu spectacolul "Zamfir +100".



Show-ul se înscrie în seria de evenimente concertistice ale Asociaţiei Culturale Spectaculis, în cadrul proiectului 'Destinaţie România', dedicat promovării imaginii României şi culturii româneşti prin muzică şi interpretare.



*** Pe 7 martie, formaţia Direcţia 5 va concerta la Sala Palatului în spectacolul "Eşti îngerul meu".



*** Pianistul Richard Clayderman revine la Sala Palatului din Bucureşti pe 8 martie cu un concert dedicat femeilor.



*** Trupa suedeză Sabaton va putea fi văzută pe 11 martie la Arenele Romane într-un concert inclus în turneul "The Last Tour". Invitatul special al serii va fi trupa Accept.



*** Tot pe 11 martie, The World Famous Glenn Miller Orchestra va concerta la Ateneul Român. The World Famous Glenn Miller Orchestra cu muzicienii din Big Band, sub bagheta dirijorului Will Salden, vor prezenta în premieră în România un eveniment Sweet & Swing pentru toate categoriile de vârste. Concertul, ce va cuprinde melodii celebre din perioada muzicii swing a anilor '30 - '40, face parte din turneul "It's Glenn Miller Time!", ce va dura doi ani şi care va traversa 130 de ţări.



*** Formaţia britanică de metalcore Asking Alexandria va concerta în premieră la Bucureşti pe 12 martie la Arenele Romane.



*** Trupa suedeză de black metal Shining împreună cu solistul Niklas Kvarforth vor cânta pe 25 martie 2017 în clubul Fabrica.



*** Cantautorul italian Amedeo Minghi vine în premieră la Sala Palatului din Capitală pe 4 aprilie, pentru promovarea noului album - "La Busola E Il Cuore". Cunoscut românilor în special pentru melodia "Ricordi Del Cuore", coloana sonoră a telenovelei "Edera", Amedeo Minghi va adăuga în playlistul concertului de la Sala Palatului melodii de succes precum "Cantare e D'amore", "Nene", "Notte bella magnifica", "Vattene Amore", "Vita mia". În deschiderea spectacolului, pe scenă va urca Gabriel Cotabiţă, care va interpreta melodii precum "Noapte albastră", "Raiul e pe pământ", "Domnişoară nu pleca", "Dacă n-ai iubi", dar şi piese din repertoriul său actual. Cei doi artişti vor fi acompaniaţi de Andrei Tudor Band.



*** Micuţa orchestră Pink Martini se întoarce în România, împreună cu solista Storm Large, pentru a susţine, pe 20 aprilie, un nou concert la Sala Palatului. Concertul face parte din turneul de promovare al celui mai recent album, "Je dis oui!", lansat în toamna anului 2016.



*** Americanul Gregory Porter va concerta în premieră la Sala Palatului din Capitală pe 24 aprilie. Aflat în turneu mondial, artistul va prezenta la Bucureşti discul "Take me to the Alley", apărut în 2016.



*** Pe 27 aprilie, Gianna Naninni revine la Bucureşti pentru un nou concert la Sala Palatului. Cântăreaţa de origine italiană va urca pe scenă alături de trupa Red Rock Strings în cadrul spectacolului care face parte din turneul european "HitStoy Tour 2017".



*** George Dalaras, legenda muzicii greceşti, cel care a produs "dependenţa" de acordurile muzicii din Grecia, va putea fi ascultat într-un concert extraordinar, pe 5 mai, la Sala Palatului din Bucureşti.



*** Cântăreţul spaniol de flamenco Diego el Cigala, supranumit de presa de specialitate "Sinatra al flamenco", va putea fi ascultat, pe 9 mai, la Sala Palatului din Capitală.



*** Trupa Carla's Dreams, câştigătoarea incontestabilă a ediţiei din 2016 a Media Music Awards, îşi va lansa, pe 13 mai, la Arenele Romane, noul album "Antiexemplu".



*** Unul dintre concertele aşteptate de bucureşteni va fi cel al trupei Deep Purple, care revine la Bucureşti pe 13 mai, la Romexpo, în cadrul unui concert de promovare a noului album "inFinite".



*** Compozitorul şi chitaristul de jazz-fusion Al Di Meola revine şi el la Sala Palatului din Bucureşti pe 20 mai. Artistul american (de origine italiană) va interpreta compoziţii noi, dar şi piese celebre marca Piazzolla & Lennon-McCartney.



*** Pe 22 iunie, celebrul tenor Andrea Bocelli revine în România pentru un concert extraordinar în Piaţa Constituţiei. Concertul lui Andrea Bocelli va cuprinde atât repertoriul său de operă, cât şi cântece noi de pe ultimele albume ale sale: "Cinema" şi "Romanza - A 20-a Ediţie Aniversară". Pe 25 iunie, Bocelli va cânta şi la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena.



*** Cel mai aşteptat concert al anului va fi cel al trupei Depeche Mode care, pe 23 iulie, va putea fi văzut la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena. Concertul face parte din Global Spirit Tour, turneu care va promova viitorul album "Spirit", pe care formaţia îl va lansa la începutul anului 2017.



*** Programat iniţial pentru 4 aprilie, concertul artistului Amedeo Minghi, de la Sala Palatului, a fost reprogramat, din cauza unor probleme de ordin tehnic, pe 18 noiembrie 2017. Concertul face parte din turneul internaţional de promovare al noului albumul al lui Amedeo Minghi, intitulat "La Busola E Il Cuore", ce a fost lansat pe 14 octombrie 2016. Proiectul discografic conţine trei discuri de colecţie concepute cu prilejul aniversării a 50 de ani de activitate artistică.

