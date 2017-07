Distracție în ritm alert În al patrulea weekend al Festivalului B-FIT in the Street!

Al patrulea weekend al Festivalului Internațional de Teatru de Stradă – B-FIT in the street! umple străzile Capitalei cu numere de dans, muzică și jocuri de lumini. De vineri până duminică, de la 19:00 la 23:00 puteți vedea noi reprezentații artistice ale companiilor din Spania, Franța și România: marionete colorate, meduze și cai de mare de mărimi impresionante, reprezentații de street dance combinate cu jocuri de foc și statui vivante. Zonele de desfășurare ale spectacolelor de stradă din acest weekend sunt: Piața Universității, Parcul Kretzulescu, Piațeta Odeon, Centrul Istoric și Calea Victoriei.

Organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB, cel mai mare eveniment de profil din țară, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă București B-FIT in the Street! aduce, pe parcursul celor cinci weekenduri din luna iulie, 40 de spectacole internaționale și peste 300 de artiști din nouă țări.

În penultimul weekend al festivalului B-FIT in the Street! îi puteți vedea pe artiștii de la Light Dancers din Spania. Publicul este invitat să se alăture celor cinci personaje luminate, înalte de patru metri, care dansează pe ritmuri electro vineri, 21 iulie, și sâmbătă, 22 iulie, în Piața Universității. Nu lipsesc nici spectacolele de dans freestyle cu flăcări ale tinerilor români de la Flamestorm din Piațeta Odeon sau Piața Universității.

O explozie de voie bună, umor, muzică și teatru, spectacolul Parizianca aduce la B-FIT in the Street! atmosfera boemă a cartierelor pariziene. Vineri, în Parcul Kretzulescu, și sâmbătă, în Centrul Istoric, actorii Teatrului Masca îmbrăcați în marionete de mari dimensiuni se plimbă, dansează vals, bat step și interacționează cu trecătorii.

În acest weekend sunt programate ultimele reprezentații ale pieselor Teatrului Masca, Arca lui Lenin și Vânt de primăvară prin piersici. Sâmbătă, de la ora 19, celebrele statui proletcultiste prind viață în Piața Universității în spectacolul Arca lui Lenin, scris și regizat de Mihai Mălaimare. Cu umor, sensibilitate și sarcasm, Arca lui Lenin reface tabloul lumii comuniste din care nu lipsesc liderii absoluți, intelectualii fricoși, pionierii sau muncitorii și țăranii naivi. Duminică, în Parcul Kretzulescu, de la ora 19, artiștii Teatrului Masca recreează, în piesa Vânt de primăvară prin piersici, momente desprinse parcă dintr-o stampă, populate de soldați de teracotă, de filosoful Confucius, un dragon, o bătrână broască țestoasă și practicanți de arte marțiale.

Un moment mult așteptat al zilei de sâmbătă, 22 iulie, este parada B-FIT in the Street! care, pornește la ora 22, din Piața George Enescu pe traseul Calea Victoriei – Piața Universității cu mascota B-Fit in the Street!, marionetele Light Dancers din Spania, jonglerii Flamestorm din România și constelația marină de personaje luminate a producției franceze Abyss.

Spectacolul Abyss (Franța) încheie ziua de sâmbătă, în Piața Universității, la ora 22:30. Dansatori și acrobați pe catalige strălucesc în noapte în costumele luminate puternic, iar meduze plutitoare își coboară tentaculele printre spectatorii curioși. Condusă de un impresionant cal de mare, flota oceanică umple peisajul urban cu diavoli de mare luminați pe catalige, stele strălucitoare și pești zburători.

Program weekend 04

21 IULIE 2017

19:00 – 19:30  Piața Universității - Mascota

19:00 – 19:45  Piața Universității – Light Dancers

19:00 – 20:00  Parcul Kretzulescu – Parizianca

20:30 – 21:00  Piața Universității - Mascota

21:30 – 22:00  Piața Universității - Mascota

21:40 – 22:00  Piațeta Odeon – Flamestorm

22:15 – 22:35  Piațeta Odeon – Flamestorm

22:15 – 23:00  Piața Universității – Light Dancers

22 IULIE 2017

19:00 – 19:30  Piața Universității - Mascota

19:00 – 20:00  Piața Universității – Arca lui Lenin

20:00 – 20:45  Piața Universității – Light Dancers

20:00 – 21:00  Centrul Istoric / Lipscani – Parizianca

20:30 – 21:00  Piața Universității - Mascota

21:40 – 22:00  Piațeta Odeon – Flamestorm

22:00 – 22:30  PARADĂ pe Calea Victoriei: Abyss, Flamestorm, Light Dancers, Mascota

22:30 – 23:15  Piața Universității – Abyss

23 IULIE 2017

19:00 – 19:30  Piața Universității - Mascota

19:00 – 20:00  Parcul Kretzulescu – Vânt de primăvară prin piersici

20:30 – 21:00  Piața Universității - Mascota

21:30 – 22:00  Piața Universității - Mascota

21:40 – 22:00  Piațeta Odeon – Flamestorm

22:15 – 22:35  Piața Universității – Flamestorm