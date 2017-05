Forza ZU se mută la mare

Cel mai mare concert din România a ajuns la ediția cu numărul șapte. Forza ZU a trecut până acum prin Brașov, Timișoara, Iași, Cluj Napoca, Sibiu și București. De această dată, evenimentul se mută la mare. Forza ZU 2017 va avea loc sâmbătă, 17 iunie, ora 16:00, în Constanța, pe Plaja Modern. Intrarea este liberă.

Locul unde se va ține show-ul mult așteptat a fost dezvăluit de către Daniel Buzdugan și Mihai Morar în direct la matinalul de la Radio ZU, într-o transmisie live pe Facebook care a adunat peste 8000 de like-uri și mai mult de 700 de distribuiri în doar 20 de minute. Cei doi prezentatori vor fi gazdele concertului Forza ZU. Momentul final al transmisiei poate fi urmărit aici: https://youtu.be/9kIX3wSAvWY.

Așa cum se întâmplă în fiecare an, pe scenă vor urca cele mai mari nume din industria muzicală românească. Ei sunt cei ale căror hituri vor fi cântate de zeci de mii de voci pe plaja Modern: Carla’s Dreams, Delia, Andra, Inna, Randi, Jo, Grasu XXL, Guess Who, 3 Sud Est, Lidia Buble, Adrian Sînă, Alina Eremia, Lora, Irina Rimes, Raluka, Feli, Vescan, La Familia, Nicole Cherry, Ruby, Ami, The Motans, Fly Project, Andreea Bălan și Daniel Iordăchioaie.

Toți românii care vor fi prezenți la Forza ZU 2017 vor avea parte de un show unic, gândit până la cel mai mic detaliu. Cel mai mare concert din România va putea fi urmărit în direct și la Radio ZU, ZU TV sau pe www.radiozu.ro. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța.