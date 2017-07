Iubitorii de rock, cultura traditionala si mancare organica sunt asteptati la Biertan

Servus Transilvania Fest a ajuns anul acesta la cea de-a treia editie si se va desfasura intre 18 si 20 august la Woistal, in apropiere de Biertan, judetul Sibiu. In prima zi, pe scena va urca trupa Antract, una dintre cele mai titrate formații românești de rock care a împărțit scena de-a lungul anilor cu nume grele ale rock-ului internațional precum Uriah Heep (1992), Jethro Tull (1994), Paradise Lost (1994), Ronnie James Dio (1998), Monster Magnet (1999), Metallica (1999) sau Helloween (2006).

Anul acesta organizatorii au pregatit un adevarat regal, conceput pe trei axe: artistica, artizanala si turistica, orientate spre acelasi scop: crearea unei experiente unice atat prin diversitatea ei, cat mai ales prin spiritul comunitar pe care evenimentul il promoveaza. Astfel, muzica de calitate se intalneste cu preparatele bio si produsele hand-made, invitand vizitatorii sa se recreeze in natura intr-un loc de o frumusete deosebita, sa se delecteze cu muzica buna, sa savureze preparatele producatorilor organici locali si sa achizitioneze produsele confectionate de mana ale celor mai priceputi mestesugari din regiune.

Festivalul artistic cuprinde un concurs jurizat pentru trupe de tip newcomer si peste 15 trupe in recital, printre care Persefone (progressive metal, Andorra), Poem (progressive /alternative, Grecia) Dirty Shirt (crossover folklore metal, Romania), Kempes (heavy metal, RO), Platonic Band (bluess/jazz/rock, RO), Dordeduh (ethnic folklore metal, RO), Indian Fall (black metal, RO), Still Awake (rock/metal/prog, DE), For The Wicked (metalcore, RO) si multi altii. Organizatorii pregatesc, de asemenea, cateva surprize ce urmeaza sa fie anuntate in curand.

Targul de produse organice si hand-made va avea loc in interiorul spatiului de desfasurare a festivalului si reuneste peste 20 de producatori si artizani din regiune pregatiti sa ofere publicului preparate gustoase (de la zacusca si gemuri la branzeturi si mezeluri de cea mai buna calitate), precum si o gama larga de articole confectionate de mana din pasla, lana, lemn, sticla, ceramica, metal, impletite, brodate sau pictate cu motive traditionale.

Evenimentul va avea loc in valea lui Otto Wagner, Woistal in germana, Voisala in romana, la 2 kilometri de comuna Biertan, judetul Sibiu, o localitate incarcata de istorie si traditii, inconjurata de coline pitoresti, prietenoase cu turistii de toate varstele. Gasiti noutati si mai multe detalii despre Transilvania Servus Fest pe pagina oficiala de Facebook.

Asociatia Culturala “Servus Transilvania” a fost infiintata in 2015 cu scopul de a revitaliza valorile culturale ale Transilvaniei si promoveaza patrimonial cultural local si regional, respectul pentru natura si curatenia mediului, spiritul comunitar si munca oamenilor talentati.