Primăvara a sosit prin ochi de copil

Cu ocazia sosirii primăverii, anotimp al dăruirii și al prețuirii femeilor și a mamelor, anotimp care vestește un nou început prin sărbătoarea mărțisorului, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, a organizat vineri, 2 martie, evenimentul „Primăvara prin ochi de copil”.

Înscris în spiritul primăverii, acest spectacol sincretic, inedit, a surprins prin momente speciale de muzică, dans, poezie, puse în scenă de membrii Clubului de Excelență al Fundației Dan Voiculescu. Evenimentul a inclus și o expoziție cu peisaje de primăvară, lucrări cu motive de primăvară și obiecte lucrate manual de copiii participanți la cursul nostru de dezvoltare prin artă.

Trupa pop-rock "ALARMA" – fondată și condusă, din anul 2013, de Mihaela Cernea, vocal coach la X-Factor – a deschis evenimentul cu un recital vibrant, plin de căldură. Membrii trupei sunt: Leon Craioveanu (tobe) - 12 ani, Andy Ciobanu (bass) - 15 ani, ambii elevi ai CNA "Dinu Lipatti" specializarea instrumente muzicale, Mihnea Părăuan (chitară electrică) - 16 ani, elev al CN "Sf. Sava" și Robert Gogoană (solist+chitară electrică – 18 ani, elev al CNA "Dinu Lipatti", specializarea arta actorului.

Printre copiii care au cântat și ne-au încântat pe scenă s-au numărat: Sabina Tomulescu, 10 ani - piesa "Try everything", Maria Ciobanu, 12 ani - piesa "Mamă dragă", Ioniță Ana Maria, 10 ani - piesa "Mulțumesc, iubită mamă", Patricia Pascalache, 10 ani - piesa "Undo", Răzvan Piticu, 8 ani - piesa "Mamma son tanto felice", Doboș Ana Emilia Iulia , 15 ani - piesa "Bird set free", Luca Udățeanu, 12 ani - piesa "Cake by the ocean".

Momentele coregrafice au fost create de Ansamblul de balet Arabesque. Detalii pe: http://www.palatulnationalalcopiilor.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=541. Atmosfera familală și căldura micuților artiști au transformat evenimentul într-o întâlnire plină de bună dispoziție între copii, părinții prezenți în sală și noi toți, într-un omagiu de bun-venit adus acestui anotimp al speranței, încărcat de sensibilitate și poftă de viață.

În cadrul evenimentului „Primăvara prin ochi de copil” au fost premiați cei mai isteți participanți, pe trei categorii de vârstă (3-4 ani, 4-5 ani, 5-6 ani) la Concursul Olimpiadele preșcolarilor, organizat în 28 ianuarie 2018. Câștigătorii locului I vor beneficia de un modul de 10 ședințe de limba engleză gratuite în cadrul programului "Learn with music".

Bianca Mihaela Lixandru, cunoscută publicului sub numele de scenă Bibi, a fost gazda evenimentului. Ea a susținut și un minirecital de final, compus din piesele: Ciocolata, Salvați de clopoțel, Constantine și Dansez cu inima ta.