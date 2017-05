România - pe podium la Concursul Internațional de Dans de la Udine

România a câștigat locul al doilea la Concursul Internațional de Dans de la Udine. Țara noastră a fost reprezentată de Ana Toderică (13 ani), care a dansat o variație din baletul ”Corsarul”. În România, Ana Toderică studiază baletul la Studioul M al Operei Naționale București, cu prof. Magdalena Rovinescu, iar pentru concursul din Italia s-a pregătit cu prof. Nicoleta Iosifescu.

Concursul Internațional de Dans de la Udine este organizat de Axis Danza. Nivelul competiției de anul acesta a aliniat concursul, pentru a patra oară consecutiv, la standardele concursurilor de gen din Europa, transformând orașul Udine într-o adevărată capitală a dansului internațional. Peste 600 de dansatori s-au întrecut în măiestrie pentru un loc pe podium dar și pentru a obține o bursă de studiu la una dintre școlile Axis Danza,precum și la Viena, Lublijana, Milano și New York.

”Ne bucurăm că și anul acesta, la cea de a patra ediție a Concursului Internațional de Dans de la Udine, nivelul competiției a păstrat standardele la care lucrează și pe care le promovează Axis Danza. Zilele acestea, în Udine, publicul prezent la eveniment s-a bucurat de un adevărat regal al dansului internațional”, a declarat Federica Comello, Director Artistic al Axis Danza.

Prof. Nicoleta Iosifescu lucrează la școlile de balet din portofoliul Axis de peste 20 de ani, reușind să formeze talente care au dansat pe scene importante ale lumii - la Viena, Milano, Spittal, Clagenfurt, Lecce, Stuttgart și în România, la București, Constanța, Oradea și Timișoara. ”Mă bucur că România, țara în care mi-am început cariera, a fost reprezentată cu succes în acest peisaj al dansului internațional. Acest lucru demonstrează, o dată în plus, că școala românească oferă, în continuare, balerinii apreciați de mâine”, a declarat Nicoleta Iosifescu.

Invitat de onoare în juriu a fost Renato Zanella, o personalitate a baletului internațional care, în prezent, este Coordonatorul Artistic al companiei de balet de la Opera Națională din București. Acesta a apreciat că la Udine, tinerii dansatori au avut o șansă în plus de afirmare în carieră; ”Concursul de la Udine este important pentru că oferă o șansă de exprimare a talentului pentru dansatorii din această regiune a Italiei, o regiune în care nu se organizează multe competiții dedicate dansului. Noi, cei din juriu, am apreciat faptul că am primit invitația de a fi prezenți la acest eveniment și am decis să acordăm burse de studiu celor mai talentați. Competiția, la secțiunile de ansamblu, pas de deux și soliști ne-a demonstrat pasiunea tinerilor pentru dans dar și dedicarea profesorilor pentru educația în dans și pentru a-i forma ca balerini desăvârșiți, în toate ramurile artistice”.

La secțiunea ”Balet clasic”, juriul a fost alcătuit din Bella Ratchinskaja, Sanja Nešković Peršin și Renato Zanella. La secțiunea, ”Dans modern și contemporan” au jurizat Naike Negretti, Macia del Prete și Michele Pogliani.