Zilele culturii japoneze, la cea de-a șaptea ediție

Artă tradățională japoneză și cultură contemporană, demonstrații de ikebana, concerte și proiecții de filme, toate acestea vor încânta publicul larg, în perioada 15-21 mai, la București. Centrul de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru” (CSRJ-AH) împreună cu Universitatea Româno-Americană organizează cea de-a șaptea ediție a evenimentului devenit deja tradiție, „Zilele Culturii Japoneze”. Evenimentul este deschis publicului larg și se adresează cunoscătorilor culturii nipone, dar și pasionaților de stilul de viață japonez.

Unul dintre momentele cele mai importante ale evenimentului va fi proiecția în premieră în România a filmului de animație „Ghost în the Shell-Stand Alone Complex”, cu prezența, special pentru această ocazie, a celebrului regizor japonez Kenji Kamiyama, a producătorului Yoshiki Sakurai, dar și a scenaristul Ryo Higaki.

Vizitatorii vor putea descoperi, pe parcursul unei săptămâni de evenimente, frumusețea Țării Soarelui Răsare și vor putea să ia parte la o serie de expoziții, ateliere, demonstrații, conferințe științifice, proiecție de anime și un concert de muzică tradițională japoneză.

Din programul complex al seriei de manifestări fac parte lansarea romanului „Amurgul Marinarului”, de Yukio Mishima, la librăria Humanitas Cișmigiu, pe 15 mai, de la ora 19:00, un atelier de ceremonia ceaiului, la Sala de Protocol a Universității Româno-Americane, pe 18 mai, de la ora 14:00, iar de la ora 16:00, în același loc, un atelier de shamisen (instrument tradițional japonez), coordonat de artista japoneză, Maya Asaba, ikar de la ora 19.00, atelier tainele tobelor tradiționale japoneze (taiko), susținut de artist japonez. În aceeași zi, la Centrul de Studii Româno – Japoneze ”Angela Hondru”, se organizează un workshop de ikebana (aranjament floral japonez), de la ora 18.00 – Centrul de Studii Româno – Japoneze ”Angela Hondru”.

Pe 19 mai, de la ora 10.00, se va desfășura cea de-a șasea ediție a conferinței "Crossing Boundaries in Culture and Communication", organizată de Departamentul de Limbi Străine în parteneriat cu Departamentul de Studii Asiatice din cadrul Universității Româno-Americane. Invitații speciali sunt Excelența Sa Domnul Ambasador al Japoniei Kisaburo Ishii, prof. Shunsuke Okunishi (profesor emerit și fost președinte al Japan Foundation), prof. Eiko Hara (Iwate Prefectural University), prof. Hiroshi Tanaka (Ritsumeikan University, Kyoto), prof. David Flath (Ritsumeikan University, Kyoto). Conferința se va desfășura în Sala Senatului Universității Româno-Americane. Tot pe 19 mai, de la ora 16:00, va fi organizat un workshop de manga, în cadrul căruia 40 de tineri talentați vor avea șansa să lucreze cu artistul japonez Daichi Kawada-Sala Senatului a Universității Româno-Americane.

Cel mai așteptat eveniment din serie este proiecția în premieră în România a filmului de animație „Ghost in the Shell - Stand Alone Complex”, pe 19 mai, de ora 19.00, în Aula Magna a Universității Româno-Americane. Proiecția va fi precedată de o dezbatere având ca temă fenomenul anime, invitații find cunoscutul regizor japonez Kenji Kamiyama, producătorul Yoshiki Sakurai, dar și scenaristul Ryo Higaki. Moderatorul serii va fi Ana Maria Caia.

Pe 20 mai, de la ora 18.00, va avea loc Haru Urara Grand Festa (Gala CSRJ-AH). Printre invitații de anul acesta se regăsesc Maya Asaba și Daichi Kawada (recital de shamisen și taiko), dar și Oase și Alpha ce ne vor încânta cu un moment spectaculos de kendama. Evenimentul se va desfășura în Aula Magna. „În cadrul Galei CSRJ-AH, cei mai performanți cursanți vor fi premiați. Pe baza rezultatelor obținute la examenul de competență lingvistică, organizat de Japan Foundation în toată lumea, 10 studenți vor fi premiați, iar ocupantul primului loc va fi recompensat cu o excursie de 13 zile în Japonia, oferită de compania JTI”, anunță organizatorii.