Top 5 stațiuni de pe litoralul românesc!

România este o țară completă și complexă din punct de vedere al formelor de relief, oferind atât munte, cât și mare, dealuri, câmpie sau delta. Daca vrei sa te bucuri de o vacanța, o poți face cu încredere în propria țară.

8d43dd09-dfca-437e-9f7b-ba8f6d89dd24

Evident, cei mai multi oameni aleg sa isi petreaca vacantele de vara pe litoral. Desi in ultimii ani litoralul romanesc a ajuns sa fie destul de controversat, acesta are capacitatea de a oferi o diversitate mare de solutii. Cele peste 10 statiuni reusesc sa fie conturate in asa fel incat sa se potriveasca oricarei cerinte. Avem, asadar, statiuni de lux, statiuni de buget sau statiuni destinate exclusiv tinerilor, dar avem si locuri salbatice, in care te poti regasi doar alaturi de valuri si de nisip.

Daca iti doresti o vacanta pe litoral, iata un top 5 statiuni romanesti pe care merita sa le incerci:

Mamaia

Este, fara doar si poate, cea mai titrata statiune din Romania. Acest lucru este datorat unui numar impresionant de factori: este una dintre statiunile care ofera o plaja fina si larga. Acest lucru este perfect deopotriva pentru copii si pentru adulti. Plaja are nu mai putin de 8 km, fiind perfecta pentru un numar mare de turisti.Este foarte aproape de Constanta. Practic, Mamaia este administrata de primaria Constanta, asadar, poti sa te bucuri atat de relaxarea de pe malul marii, cat si de shopping si obiective turistice oferite de oras.

Are unitati hoteliere de o foarte buna calitate. Vei gasi unitati de cazare pe toate gusturile si pentru toate buzunarele. Cei care doresc solutii de lux vor gasi hoteluri de 5 stele, in timp ce persoanele care vor vacante de buget se pot bucura de hoteluri ieftine sau de cazare la pensiuni si chiar posibilitatea de a inchiria apartamente in regim hotelier.

Ofera o viata de noapte extraordinara. Mamaia este unul dintre locurile lumii care si-a conturat imaginea de loc destinat distractiei. Astfel, vei descoperi o multime de cluburi pentru toate genurile, perfecte pentru toti cei pusi pe distractie.

Asigura o multime de activitati. Piscine, parcuri de agrement, sporturi acvatice sau terestre si pescuit, toate sunt activitati cu care turistul din Mamaia isi poate ocupa timpul.

Cu siguranta, Mamaia este una dintre statiunile complexe si isi merita cu prisosinta locul in top 5 statiuni din Romania.

Costinesti

Statiunea tineretului, Costinesti, este extrem de populata pe timp de vara pentru atmosfera placuta pe care o ofera, pentru plaja cu nisip fin si pentru numeroasele variante de distractie pe care le au tinerii.

Bazele statiunii au fost puse in 1949, atunci cand aici s-a infiintat o tabara destinata elevilor. Dezvoltarea a fost rapida iar titlul de " Capitala vacantelor estivale ale tinerilor" a venit si el in mod natural.

Costinestiul se lauda cu o plaja lunga de 1 km, mai multe cluburi si discoteci deosebite, dar si cu obiective turistice care definesc localitatea: Obelixul si Epava navei Evanghelia.

In ceea ce priveste unitatile de cazare, capacitatea este de peste 60 000 de locuri, insa majoritatea locurilor de cazare sunt destinate celor cu buget mic si mediu.

Vama Veche!

Da, Vama s-a schimbat! Nu mai este locul acela uitat de lume in care se aude doar sunetul de chitara si galceava pescarusilor. Astazi, Vama este intesata de baruri, cluburi si chiar hoteluri, oferind mult mai mult comert decat si-ar fi dorit tinerii rockeri din urma cu 10-15 ani. Totusi, Vama Veche are un farmec aparte si te surprinde de fiecare data daca reusesti sa iti iei atitudinea de vamaiot. Este o statiune in care oamenii se simt liberi, isi dau jos mastile pe care le poarta din cauza societatii si devin foarte prietenosi. Daca vrei o vacanta in care sa te relaxezi, sa asculti muzica buna si sa iesi din inchisoarea propriei minti, Vama Veche este locul perfect pentru tine.

Nu vei gasi cazare de lux , insa vei gasi mancare buna, oameni frumosi si o mare curata si prietenoasa. Cu siguranta, Vama Veche isi merita locul in top, in primul rand pentru atmosfera pe care o ofera.

Eforie Nord

La doar 14 km de Constanta, Eforie Nord contureaza una dintre cele mai frumoase plaje de pe litoral. Aici vei gasi namolul de Techirghiol, baze de tratament de inalt nivel si o plaja de 4 km lungime limitata de o faleza inalta.

Eforie Nord este una dintre statiunile perfecte pentr toate tipurile de turisti in conditiile in care combina cu succes atat distractia, cat si partea de relaxare sau tratament. Fiind mai linistita decat Mamaia sau decat Vama Veche si mai accesibila din punct de vedere al costurilor, Eforie Nord este, cu siguranta, o statiune de top.

Corbu

Cei care se afla in cautarea unei plaje salbatice, pot lua in considerare Corbu. Este o plaja salbatica, retrasa si foarte placuta, fiind preferata de cei care doresc liniste. In ultimii ani, plaja din Corbu a devenit din ce in ce mai populata de catre comercianti si numarul turistilor a crescut simtitor. Totusi, ramane un loc in care poti descoperi linistea si poti face sporturi maritime cum ar fi kitesurfingul sau scufundarile.AGERPRES