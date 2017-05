Ziua mondială a râsului se celebrează, anual, în prima duminică a lunii mai, în 2017 această zi este marcată la 7 mai.



Iniţiativa îi aparţine indianului Madan Kataria, fondatorul mişcării ''Laughter Yoga'' (Hasyayoga), adică terapia prin râs, el fiind şi autorul cărţii ''Laugh For No Reason'' (2002) (Râzi fără motiv). Efectele acestei terapii sunt cât se poate de serioase şi importante, conform http://www.laughteryoga.ro/.



În primul rând, susţin adepţii terapiei amintite, eliberarea endorfinelor prin râs poate schimba în bine starea de spirit după doar câteva minute. Endorfinele, numite uneori şi ''molecule ale fericirii'', sunt substanţe chimice produse de creier ca răspuns la o varietate de stimului. Acestea pot reduce stresul, proprietăţile lor analgezice fiind comparate chiar cu cele ale morfinei. Mai mult, eliberarea endorfinelor în organism poate duce la îmbunătăţirea sistemului circulator şi întărirea celui imunitar.



În al doilea rând, terapia inspirată de Madan Kataria promite transformarea bunei-dispoziţii în adevărate exerciţii de respiraţie şi de tip cardio, ceea ce, pe termen lung, ajută la oxigenarea mai bună a organismului şi la menţinerea unui tonus ridicat.



Beneficiile râsului nu se opresc doar la o stare euforică de moment şi îmbunătăţirea propriei sănătăţi, ci includ o mai bună relaţionare cu cei din jur, râsul fiind o energie pozitivă, de multe ori molipsitoare, care ajută oamenii să lege prietenii sau să le îmbunătăţească. Nu întâmplător, printre devizele cluburilor ce practică terapia prin râs se numără ''Pacea mondială prin râs'', ''Întreaga lume este o familie'', ''Râzi şi fă-i şi pe alţii să râdă'', notează site-ul http://laughteryoga.org/ .



În plus, exersarea râsului şi inducerea constantă a bunei dispoziţii ne pot ajuta să trecem mai uşor peste momente de cumpănă. Nu neapărat în sensul bagatelizării acestora, cât mai ales prin adoptarea unei stări mentale pozitive, optimiste şi dizolvarea emoţiilor negative precum anxietatea, tristeţea sau furia.



Atât cu prilejul Zilei mondiale a râsului, cât şi în cadrul întâlnirilor obişnuite ale cluburilor dedicate râsului, sunt programate evenimente menite să stârnească zâmbete şi hohote de râs, precum spectacole de muzică şi dans ori concursuri pentru desemnarea celui mai molipsitor râs sau al celui mai lipsit de talent cântăreţ. Principalii ''inamici'' sunt inhibiţia, timiditatea, sensibilitatea exagerată şi, evident, tristeţea sau supărarea.



Primul club de terapie prin râs a fost înfiinţat de Madan Kataria în anul 1995, într-un parc din Mumbai, numărând şase persoane. Kataria a organizat pentru prima dată Ziua mondială a râsului în 1998, tot la Mumbai, cu participarea a peste 12.000 de oameni. Evenimentul a trecut curând graniţele Indiei, în anul 2000 peste 10.000 de danezi marcând această zi în centrul capitalei Copenhaga.



În prezent, există peste 6.000 de Cluburi de Râs în peste 100 de ţări, inclusiv în România.

Sursa: www.agerpres.ro