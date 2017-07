Din 7 iulie, ZU TV devine o televiziune interactivă. Tot ce se întâmplă pe Facebook, se mută și la tv. Pentru că rețelele sociale au impus un nou ritmn și comportament de comunicare, iar tinerii sunt în numar tot mai mare pe Facebook, Zu TV pune împreună cele două medii: social network și music station. Așa a luat naștere robotul ZU TV, creat de echipa Digital Antena Group. Acesta le permite fanilor să interacționze în timp real cu tot ce se întâmplă pe tv. Mesajele către robot sunt transmise prin Facebook Messages Zu TV, iar răspunsul vine imediat. Pot vota piesa preferată, pot da aprecieri live playlistului, pot da like, love, iar reacțiile lor se văd pe tv. Pentru acest proiect emoticoanele au fost reinventate în stilul ZU TV, o gașcă mare de „urzi” cu reacții în stilul ZU. Din 7 iulie va exista și un upgrade la nivelul identității on-air, care va integra toată zona de interactivitate. „Noul ZU TV în câteva cuvinte? Am pornit de la faptul că muzica e cel mai scurt drum dintre doi oameni. Cea mai ușoară formă de socializare. Și transformam o televiziune muzicală intr-o rețea socială. În orice moment poți interacționa cu ZU TV. Alegi piese din playlist in funcție de starea tași oricând poți trimite dispoziția ta interacționând cu robotul ZU TV, ursul BreaZu. Intri pe Messenger pe contul ZU TV și emoji-ul tău, starea pe care ți-o da muzica noastră, apare pe ecranul televizorului”, a declarat Mihai Morar.

Evenimentul de relansare ZU TV va fi marcat printr-un show atipic atât pentru postul de televiziune, cât și pentru Radio ZU. Pe 6 iulie, începând cu ora 23.00, Mihai Morar și Daniel Buzdugan vor avea „Matinalul de la mizeul nopții”, un party în studioul Radio ZU, difuzat pe ZU TV, cu un playlist special și invitați pe măsură.