Avertisment: Aveti grija ce lapte consumati!

Consumul de lapte nefiert amplifica de 150 de ori riscul de a contracta o bacterie care ataca tractul gastro-intestinal comparativ cu laptele pasteurizat.

Expertii americani din domeniul controlului si prevenirii maladiilor au constatat ca laptele proaspat faciliteaza propagarea infectiilor rezistente la antibiotice. Astfel, in 2016, in statul Colorado s-au inregistrat 12 cazuri de infectie cu bacteria Campylobacter jejuni, care afecteaza tubul digestiv cu consecinte secundare asupra altor organe, scrie Ars Technica.

In pofida interdictiei de vanzare a laptelui crud, masura aplicata in acest stat american, unii agricultori locali au reusit sa-si plaseze produsul, provocand o epidemie in 171 de ferme. Totusi, numai 91 dintre ele au sistat livrarile de lapte proaspat dupa avertismentul autoritatilor.

In opinia oamenilor de stiinta, numarul tot mai mare al epidemiilor cu Campylobacter jejuni a fost cauzat de produsele lactate nepasteurizate. Tinand cont de indicatorii epidemiologici incepand din 1883, gradicul de incidenta a crescut de patru ori. Iar riscul de a contracta o astfel de bacterie a fost de 150 de ori mai ridicat decat in cazul laptelui pasteurizat.