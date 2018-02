De ce nu putem slabi! Concluzie uluitoare!

Cercetatorii britanici au realizat un nou studiu, ajungand la concluzia uluitoare ca invelisul antiaderent al vaselor de bucatarie faciliteaza luarea in greutate.

Substantele chimice folosite in productia acestui tip de vase de bucatarie, dar si a hartiei de copt, s-au dovedit mai daunatoare decat s-a crezut anterior, scrie Daily Telegraph.

Daca alte studii demonstrau legatura intre utilizarea ustensilelor culinare, care contin astfel de substante specifice, si dereglarea fondului hormonal, aparatia diferitelor afectiuni canceroase si disfunctii imunologica, noua lucrare de cercetare arata ca, de fapt, pericolele sunt mult mai multe.

Timp de doi ani, oamenii de stiinta de la Harvard au monitorizat 621 de persoane cu diferite grade de obezitate si care incercau sa dea jos kilogramele in plus. In opinia expertilor, prezenta respectivelor substante chimice antreneaza, se pare, incetinirea metabolismului, ceea ce impiedica pierderea in greutate.

Chiar daca o persoana reuseste sa scape de niste kilograme intr-o prima faza, procesul de slabire este incetinit apoi foarte mult.

Desi aceste substante se utilizeaza de mai bine de 60 de ani, oamenii de stiinta sunt de parere ca, acum, cine si-a propus cu adevarat sa-si modeleze talia, trebuie sa scoata din dulap tigaile si oalele traditionale.