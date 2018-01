Adaosurile alimentare pe baza de plante pot fi periculoasa!

Cercetatorii de la Stellenbosch University, Africa de Sud, au ajuns la concluzia ca a combina adaosurile alimentare pe baza de plante medicinale cu medicamente poate fi nu doar periculoasa, ba chiar mortala. Un articol dedicat subiectului a fost publicat in British Journal of Clinical Pharmacology.

Specialistii au analizat 49 de cazuri medicale, inclusiv cele unde preparatele prescrise s-au dovedit ineficiente in combinatie cu adaosuri alimentare. In plus, expertii au studiat rezultate altor doua lucrari de cercetare, bazate, fiecare pe o observare atenta a 15 dosare de boala.

Oamenii de stiinta au demonstrat ca substante precum statinele, care determina scaderea colesterolului, si varfarina (anticoagulant) pot interactiona cu adaosuri alimentare pe baza de sunatoare, spre exemplu. Acest lucru se intampla in situatia in care si unele si celelalte actioneaza la nivelul acelorasi organe, ceea ce fie amplifica, fie diminueazaefectul preparatului.

Potrivit medicilor, chiar daca adaosurile alimentare sunt considerate absolut inofensive, ele contin substante active, care, in combinatie cu medicamente puternice devin deosebit de periculoase. Astfel, se cunosc cazuri in care medicamente prescrise bolnavilor de cancer nu si-au facut efectul din cauza tincturilor de ginseng, cand rinichi transplantati nu au functionat din cauza musetelului, iar nivelul virusului HIV in sange a crscut dupa ce s-a consumat ginkgo biloba.