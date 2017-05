Diete sănătoase. Vrei să SLĂBEȘTI 8 KG PE SĂPTĂMÂNĂ? Urmează DIETA INDIANĂ!

Ești în căutarea unei diete sanatoase și nu știi ce să mai alegi? Îndreaptă-te către marele subcontinent India și află de acolo cum reușesc frumoasele indience să își păstreze silueta.

Dieta indiana presupune un plan de alimentatie care cuprinde legume si fructe din plin, insa trebuie consumate dupa anumire reguli astfel incat sa stimulezi arderea grasimilor.

Citește și Sucul de castravete, băutura-medicament care curăță rinichii și întregul organism

Dieta indiana: meniu complet pentru 7 zile

Ziua 1

Astazi vei consuma doar fructe, in orice cantitate doresti si de cate ori simti ca ti se face foame. Nu ai voie sa incluzi in meniu urmatoarele fructe: struguri, banane, litchi si mango. Cele mai potrivite fructe pe care le poti consuma pe parcursul zilei sunt: pepenele rosu si galben, rodiile, merele, portocalele si capsunile.

Ziua 2

In a doua zi vei consuma doar legume, in orice cantitate doresti, fie in stare cruda, fie fierte. Se recomanda sa incepi ziua cu un cartof fiert cu o lingurita de unt pentru a furniza corpului energie pentru tot parcursul zilei. Insa, limiteaza-te doar la un cartof si in rest consuma alte legume crude sau fierte peste care poti sa presari ierburi aromatice sau sa le stropesti cu zeama de lamaie. In aceasta zi vei consuma foarte putine calorii, insa toate legumele aduc un aport insemnat de fibre care stimuleaza digestia.

Ziua 3

.................

Află toate detaliile acestei DIETE SANATOASE