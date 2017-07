Ioana Ginghina a tinut zece zile cura de slabire cu pepene! Rezultatul a fost spectaculos

Ioana Ginghina a decis sa tina o dieta de zece zile cu pepene rosu. Astfel ea a vrut sa isi detoxifice organismul consumand doar pepene. Vedeta a reusit sa dea jos nu mai putin de cinci kilograme, in zece zile, asa cum a precizat chiar ea pe pagina sa de Instagram.

"Eu nu ţin această cură pentru slăbit. Am încercat-o pentru detoxifiere şi vine cumva la pachet. Am slăbit două kilograme în primele trei zile, dar nu asta urmăresc. Mănănc doar pepene şi astfel dau un «concediu» sistemului digestiv. Cura se ţine trei, cinci sau zece zile. Eu o fac cât mai mult!", spunea actrita in timpul dietei.

Cu ajutorul acestei diete cu pepene, Ioana Ginghină a slăbit cinci kilograme în 10 zile.

Ea a explicat și cum se ține cura cu pepene.

„Am slăbit 5 kilograme în 10 zile”, a dezvăluit Ioana Ginghină.

„O să pun poză în costum de baie! Am scăpat de burtică”, a mai spus ea.

„Doar pepepe timp de 3-5-7-10 zile. Cât poți”, a explicat binecunoscuta actriță.