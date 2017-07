Top 3 alimente de vară care te ajută să slăbești. Sunt și foarte sănătoase

monticelllo/Getty Images/iStockphoto Dieting. Balanced diet based on raw organic vegetables Dieting. Balanced diet based on raw organic vegetables





V-am mai spus și cu alte ocazii că este foarte important, în cazul fructelor și legumelor, să le mâncați în sezon și din surse de încredere. De ce? Păi motivul este foarte simplu și logic. Nu pur și simplu forma și denumirea lor vă ajută sănătatea ci e important să fie crescute cât mai natural. Iar, dacă le mâncați în extrasezon, cam cum credeți că au fost crescute? Nu trebuie decât să vă gândiți puțin și logica va intra imediat în acțiune.

Vara este anotimpul ideal să slăbiți fiindcă aveți o grămadă de alimente minune de sezon la îndemână plus că nici nu aveți un apetit la fel de mare ca-n alte anotimpuri. Este esențial, însă, să slăbiți reducând stratul de grăsime nu prin deshidratare, așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, prin transpirație și lipsă de hidratare eficientă. Deshidratarea nu va duce decât la destabilizarea metabolismului, probleme de sănătate și chiar și îngrășare, pe termen lung.

Iată și un top 3 al alimentelor de vară pe care să le mâncați din belșug fiindcă sunt pline de nutrienți și vă și ajută în lupta cu kilogramele și cu celulita.

1. Roșii

Sunt adevărate bombe de vitamine, minerale și antioxidanți: vitaminele A, B6, C, K, acid folic, potasiu, tiamină, niacină, magneziu, fosfor, cupru. Betacarotenul face minuni pentru piele iar licopenul, conținut de fructele și legumele de culoare roșie și în cantitate mai mare de roșii, este unul dintre cei mai puternici antioxidanți care, pe lângă faptul că ajută să ne menținem tineri, îmbărânirea fiind rezultatul proceselor de oxidare din organism, are și efect antiinflamator, combătând cu succes celulita, care este un proces de inflamație.

Ajută la hidratarea organismului și, având un conținut ridicat de fibre, reglează digestia. Asta ca să vă spun doar pe scurt beneficiile multiple asupra siluetei și sănătății.

2. Pepene roșu

Pepenele roșu are puține calorii, 30 la 100 de grame, și o grămadă de nutrienți: vitaminele A, B6, C, E, acid folic, potasiu, calciu, cupru, fier, zinc, magneziu. Având culoarea roșie, desigur că și el este o sursă importantă de licopen, despre care am vorbit și mai sus.

