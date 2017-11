Top 6 greșeli banale care te împiedică să slăbești

Te chinui să slăbești, ții cură dar nu reușești să dai jos sau nu câte kilograme ți-ai dori? Este posibil să faci una dintre următoarele greșeli sau mai multe. Eventual chiar pe toate.

1. Te înfometezi

Înfometarea este doar o soluție provizorie ca să slăbești. Mai ales dacă alegi s-o faci pe timpul zilei apoi mănânci seara târziu. Ideea este că organismul, pentru a face față și a produce energie, va consuma din ce are, adică masă musculară iar când va prinde combustibil își va face depozite sub formă de grăsimi.

