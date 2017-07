Inul scade colesterolul

Colesterolul mărit este un factor de risc cardiovascular, care poate afecta orice persoană, fiind favorizat de dieta bogată în grăsimi şi de sedentarism. Dacă suferi de această problemă de sănătate, este indicat să consulți un medic specialist, însă ai putea să încerci și remediul naturist cu semințe de in, scrie clicksanatate.ro.

Cunoscut sub denumirea științifică de Linum usitatissimum, inul face parte din familia Linaceae și are numeroase proprietăți terapeutice. El are în compoziția sa glucide, celuloză, săruri de potasiu și magneziu, ulei, vitaminele E, F și mucilagii localizate în membrana celulară a epidermei.

Inul este o plantă anuală ierboasă, folosită încă din Antichitate. Ea se cultivă atât pentru fuior, cât și pentru semințele sale oleaginoase. În scopuri medicinale, se folosesc numai semințele care au ajuns la maturitate. Datorită conținutului de acizi grași de tip Omega-3, semințele de in reglează nivelul colesterolului din sânge și previn bolile cardiovasculare. De asemenea, o dietă cu semințe de in este foarte bună pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus.

Cum se consumă

Seminţele de in pot fi consumate întregi sau măcinate. Dacă gustul ţi se pare neplăcut, le poți adăuga în salate fiindcă îți vor asigura un consum echilibrat de acizi grași esențiali. Amestecă 1 lingură de semințe de in cu 1 cană de apă caldă. Lasă peste noapte mixtura obținută și bea a doua zi, pe stomacul gol, pentru a regla tranzitul intestinal.