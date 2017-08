Terapii japoneze pentru longevitate. Punctul celor 100 de boli și efectele sale incredibile asupra sănătății ( VIDEO)

Presopunctura este una dintre cele mai vechi și mai eficiente metode de vindecare cunoscute, fiind folosită în Orient de mii de ani.

Masarea unor puncte specifice ale corpului are efecte incredibile asupra organismului, contribuind la întinerire și vindecare.

În medicina tradițională chineză, corpul este văzut ca fiind un sistem energetic și, prin urmare, acest masaj poate afecta într-un mod pozitiv fluxul de energie și activitatea funcțională a organelor.

Corpul uman are 365 de puncte și 12 meridiane principale, același număr cu cel al zilelor si cu cel al lunilor dintr-un an. Efectul acestor masaje speciale se bazează pe teoria canalelor și meridianelor care se află într-o foarte strânsă legatură cu anumite organe ale organismului uman.

Există printre cele 365 de puncte energetice ale corpului unul special, cunoscut sub numele de Zu San Li, despre care se spune că odată stimulat, acesta are puterea de a vindeca peste 100 de boli. În China, acest punct este cunoscut sub numele de “Punctul Longevității”, iar în Japonia sub numele de “Punctul celor 100 de boli”.

De ce este acest punct atât de important pentru organismul nostru? Pentru că este punctul care repartizează energia în corp.

Unde se află punctul magic Zu San Li?

