Ce trebuie sa mananci ca sa te aperi de dementa!

Putin praf de curcuma adaugat zilnic in mancare are darul de a imbunatati memoria persoanelor sanatoase si de a lupta impotriva simptomelor dementei. Este concluzia la care au ajuns oamenii de stiinta de la University of California, Los Angeles.

La experimentul meni sa scoata in evidenta proprietatile utile ale ingredientului indian, au participat 50 de pacienti cu varste cuprinse intre 50 si 90 de ani. Toti acuzasera anterior probleme de memorie, de concentrare.

Timp de 18 luni, unii au primit cate 90 de miligrame de curcuma pe zi, altii o substanta inactiva. Periodic, voluntarii erau consultati, supusi la diferite teste, li se faceau analize.

Pe durata experiementului, cercetatorii au observat cum persoanele care consumesera curcuma adaugata in mancare prezentau ameliorari considerabile a memoriei. In plus, capacitatea lor de concentrare se imbunatise cu 28%.