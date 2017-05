(P) Cele mai frecvente riscuri postoperatorii ale implantului dentar

Implanturile dentare reprezinta alegerea perfecta care poate sa corecteze orice accident la nivelul gurii care se soldeaza cu lipsa dintilor naturali. Dar, similar oricarei proceduri medicale si in cazul implanturilor dentare exista riscuri.

Medicul dentist trebuie sa explice pacientului toate riscurile care pot exista in cazul implantului dentar. Indiferent de asteptarile pacientilor, informarea acestora cu privire la factorii de risc postoperatorii reprezinta o responsabilitatea profesionala. In cazul in care pacientul nu are factori de risc si indeplineste toate cerintele necesare protocolului chirurgical se poate vorbi de un succes al procedurii de 98%.

Complicatii postoperatorii ale implantului dentar

Infectia implantului dentar, lipsa de sensibilitate din cauza anesteziei, durere sau leziuni ale nervilor, in unele zone, etc. Aceste complicatii sunt cel mai usor de tratat de catre specialisti si nu sunt grave daca sunt detectate la timp. Insa in cazul unor complicatii, lucrurile se pot complica:

1. Respingerea implanturilor dentare

Uneori, corpul uman nu accepta un corp strain, ceea ce poate duce la complicatii mai mult sau mai putin grave. In aceste cazuri, este esential sa se elimine imediat implanturile si sa se identifice cauzele respingerii.

2. Alergie la oricare dintre componentele implantului

Titanul este materialul utilizat in mod normal in compozitia implanturilor, deoarece este un material biocompatibil cu tesuturile. Desi rar, in unele cazuri, pot aparea alergii.

3. Ruptura implantului

Aparitia de noi materiale pentru realizarea implanturilor a condus la aparitia acestei complicatii. In functie de calitatea implanturilor dentare, acestea se pot indoi si rupe, cauzand indepartarea si inlocuirea partii deteriorate.

4. Alti factori de risc care pot influenta procesul de osteointegrare

Fumatul : exista un risc mai mare de esec al implanturilor dentare la fumatori decat la nefumatori, iar acest lucru se datoreaza faptului ca tigara reduce vascularizarea (fluxul sanguin prin gingii si oase) si, prin urmare, incetineste vindecarea tesuturilor.

: exista un risc mai mare de esec al implanturilor dentare la fumatori decat la nefumatori, iar acest lucru se datoreaza faptului ca tigara reduce vascularizarea (fluxul sanguin prin gingii si oase) si, prin urmare, incetineste vindecarea tesuturilor. Anumite boli sistemice , precum diabetul zaharat: implantul dentar este posibil in cazul unei persoane cu diabet doar daca aceasta isi mentine indicele glicemic in limitele recomandate de catre medicul diabetolog.

, precum diabetul zaharat: implantul dentar este posibil in cazul unei persoane cu diabet doar daca aceasta isi mentine indicele glicemic in limitele recomandate de catre medicul diabetolog. Cantitatea si calitatea osului: grosimea osoasa nu trebuie sa fie mai mica de 3,5 pana la 6 milimetri, in functie de locul sau partea in care urmeaza sa se realizeze implantul. Atunci cand grosimea osoasa este mai mica de 3,5 mm trebuie sa fie utilizate grefe osoase, in caz contrar implantul poate sa nu fie o reusita.

Una dintre primele complicatii care pot sa apara in timpul perioadei de osteointegrare este mobilitatea implantului. Uneori, cauzele acestui esec sunt necunoscute, ceea ce implica necesitatea de a repeta faza chirurgicala si, in unele cazuri, redefinirea tratamentului.

Asadar, faptul ca implantul a fost integrat in os, nu inseamna ca procedura nu poate esua mai tarziu. Cauzele esecului sunt multiple: factori legati de ocluzie, igiena precara, lipsa revizuirilor periodice etc. Igienei orale trebuie sa i se acorde o atentie deosebita, deoarece este unul dintre factorii determinanti pentru succesul implantului. De asemenea, este important sa se mearga la medicul dentist la fiecare 6 luni. Controalele regulate la medicul dentist sunt intotdeauna recomandate, dar in cazul implanturilor acest aspect este deosebit de important, astfel putand fi evitate o multime de riscuri implanturi dentare.

Implantul dentar este, in general, cea mai buna alegere pentru inlocuirea dintilor naturali pierduti, dar pentru un tratament de succes, este esential sa se apeleze la profesionisti instruiti si cu experienta. De multe ori, o cautare pe Internet care sa includa cuvintele "medic stomatolog bun in Bucuresti" se poate dovedi mai mult decat benefica. Nu in ultimul rand, pretul, desi conteaza in cazul multor pacienti, nu ar trebui sa influenteze decizia finala a pacientului.