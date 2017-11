Cifrele GROAZEI - Primul studiu din România privind conținutul de ZAHĂR din ”SUCURILE NATURALE”

Colegiul Pacientilor a realizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, primul studiu privind continutul de zahar al bauturilor racoritoare din Romania, studiu care va fi reeditat anual.

Este cunoscut faptul ca foarte multe dintre alimentele pe care le consumam zilnic contin zahar adaugat, cea mai comuna sursa fiind bauturile racoritoare si sucurile de fructe.

“Acest studiu face parte din campania de informare a populatiei si cresterea gradului de constientizare asupra factorilor de risc ca urmare a consumului de produse alimentare si bauturi racoritoare cu continut mare de zahar. Studiul a fost realizat cu ajutorul voluntarilor asociatiei, studenti la medicina, in perioada octombrie-noiembrie 2017” a declarat dna. Marilena Nicolae, director de operatiuni a Colegiului Pacientilor

La acest studiu s-a avut in vedere analiza cantitatii de zahar regasita in compozitia celor mai cunoscute bauturi racoritoare existente in supermarket, informatiile fiind preluate de pe etichetele produselor si site-urile producatorilor.

In ceea ce priveste continutul de zahar, conform rezultatului studiului, cele mai dulci bauturi racoritoare sunt Cappy de pere, avand un continut de 14,5 g zaharuri/100ml, urmat de Fanta Madness si Santal de struguri cu 14,3g, respectiv 14 g zaharuri/ 100ml. Pe locurile urmatoare se situeaza Mirinda de struguri cu un continut de 13,8 g zaharuri/100ml, Regal Thai fructul pasiunii cu 13.7g zaharuri/100ml si Santal nectar de piersici cu 13.6g zaharuri/ml produs.

Din tabelul de mai jos se poate observa, ca in top 10 bauturi racoritoare care contin cel mai mult zahar, sunt si sucurile asa zis “naturale”, sucuri de fructe, precum Santal strugure, Santal nectar de piersici, Granini juice& nectar coacaze, Pfanner de zmeura, toate cu un continut de zaharuri de peste 13g/100ml produs.

Nr crt Producator Denumire Produs Cantitate Zahar(g)/100ml 1 Coca Cola Cappy Pere 14.5 2 Coca Cola Fanta Madness 14.3 3 Parmalat Romania Santal strugure zmeura 14 4 Pepsi Co Mirinda struguri 13.8 5 distribuitori Regal Thai fructul pasiunii 13.7 6 Parmalat Romania Santal piersici nectar 13.6 7 Coca Cola Cappy Pulpy piersici 13.4 8 Coca Cola Fanta exotic 13.2 9 Parmalat Romania Santal rodie 13.1 10 United Romanian Breweries Bereprod Granini juice &nectar coacaze 13 10 Pepsi Co Montain Dew 13 10 Cyrom Romania Pfanner zmeura 13 10 Romaqua Group Borsec Giusto struguri 13 10 Perla Harghitei SA Allegria piersica 13

Constatam ca o doza de fanta madness 330 ml contine 47.19 g zaharuri, in timp ce un Snikers de 75 g contine 45 g zaharuri.

In medie sucurile “naturale” contin 12.85g zaharuri/100ml, bauturile carbogazoase si necarbogazoase 12.6 g zaharuri/100ml, iar sucurile pentru copii 10.61 g zaharuri/100ml produs,

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda consumul a cel mult 6 lingurite (30g) de zahar pe zi pentru un adult sic el mult 3-4 lingurite pentru copii.

Acesta este clasamentul bauturilor racoritoare in functie de continutul de zahar, impartite pe categorii:

Bauturi racoritoare carbogazoase

Nr crt Producator Denumire Produs Cantitate Zahar(g)/100ml 1 Coca Cola Fanta Madness 14.3 2 Pepsi Co Mirinda struguri 13.8 3 Coca Cola Fanta exotic 13.2 4 Pepsi Co Montain Dew 13 5 Perla Harghitei SA Allegria piersica 13 6 European Drinks Frutti Fresh-struguri 12.9 7 Coca Cola Schweppes Bitter Lemon 12.6 8 distribuitori Loux limonada 12 9 distribuitori Laimon fresh 11.8 10 Pepsi Co 7 up 11.6

Bauturi racoritoare necarbogazoase

Nr crt Producator Denumire Produs Cantitate Zahar(g)/100ml 1 Coca Cola Cappy Pere 14.5 2 distribuitori Regal Thai fructul pasiunii 13.7 3 Coca Cola Cappy Pulpy piersici 13.4 4 Romaqua Group Borsec Giusto struguri 13 5 Coca Cola Cappy Pulpy grapefruit 12.1 6 Coca Cola CAPPY Nectar de piersici 12 7 Romaqua Group Borsec Giusto soc si lamaie 12 8 distribuitori Regal Thai mango 12 9 Pepsi Co Prigat merisoare Nectar 11.8 10 Pepsi Co Prigat capsuni si banane 11.6 10 Pepsi Co Prigat visine 11.6

Bauturi racoritoare naturale

Nr crt Producator Denumire Produs Cantitate Zahar(g)/100ml 1 Parmalat Romania Santal strugure zmeura 14 2 Parmalat Romania Santal piersici nectar 13.6 3 Parmalat Romania Santal rodie 13.1 4 United Romanian Breweries Bereprod Granini juice &nectar coacaze 13 5 Cyrom Romania Pfanner zmeura 13 6 Parmalat Romania Santal nectar de pere 12.9 7 United Romanian Breweries Bereprod Granini juice& nectar piersica 12.8 8 Tymbark Maspex Tymbark nectar piersici 12.2 9 United Romanian Breweries Bereprod Granini-visine 12.2 10 Mega Image Gusturi Romanesti-suc natural de mere 11.7

Bauturi racoritoare pentru copii

Nr crt Producator Denumire Produs Cantitate Zahar(g)/100ml 1 Tymbark Maspex Tedi multivitamine 12.4 2 Tymbark Maspex Tedi morcov portocala mar 11.8 3 Tymbark Maspex Tymbark portcale 11.1 4 Cyrom Romania Capri Sonne Safari fruits 11 5 Cyrom Romania Capri Sonne Mystic Dragon 10.4 6 Cyrom Romania Capri Sonne Orange 10.1 7 Tymbark Maspex Tymbark fructe de padure 10.1 8 distribuitori Disney Minnie Mouse 10 9 distribuitori Disney Cars 10 10 Distribuitori San Benedetto Baby Drink 9.9

Consumul frecvent de alimente si bauturi cu continut ridicat de zahar duce la probleme grave de sanatate cum ar fi : riscul de aparitie a bolilor cardiovasculare, obezitatea, care conduce la randul sau la alte afectiuni, hipertensiune arteriala si diabet zaharat.

Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia asupra prevalentei in crestere a diabetului zaharat la toate grupele de varsta.

Statisticile arata ca Romania se afla printre tarile cu cea mai mare prevalenta a diabetului zaharat, 11.6% ( la populatia intre 20 si 79 ani),conform Studiului Naţional privind Prevalenţa Diabetului, Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, Dislipidemiei, Hiperuricemiei şi Bolii Cronice de Rinichi (PREDATORR), realizat de Societatea Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice in 2014.

Specialistii avertizeaza si o crestere alarmanta in ultimii ani a obezitatii infantile in Romania. Principala cauza pentru care s-a ajuns la astfel de situatii ingrijoratoare este lipsa educatiei nutritive in randul populatiei.

“Diabetul zaharat este o boala cronica complexa care necesita ingrijiri medicale costisitoare si genereaza costuri foarte mari pentru sistemul medical si asa cronic subfinantat. Limitarea consumului de zahar ar fi un pas important pentru schimabarea stilului de viata.” a declarat dl. Dorin Rata, presedintele sucursalei Colegiului Pacientilor Timis

Asociatia Colegiul Pacientilor a cerut Ministerului Sanatatii taxarea urgenta a produselor cu continut mare de zahar, astfel incat sa se reduca consumul masiv de zahar.

“Colegiul Pacientilor insista asupra urgentei unei astfel de reglementari cu privire la taxarea produselor cu continut mare de zahar, care ar avea dublu rol si anume educativ dar si de sustinere a sistemului public de asigurari de sanatate care nu face fata nevoilor pacientilor”, a declarant dl.Cristian Sas, presedintele asociatiei.