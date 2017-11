Criză de Imunoglobulină. FACIAS cere Ministerului Sănătății rezolvarea urgentă a situației

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) cere Ministerului Sănătăţii (MS) emiterea unei ordonanţe de urgenţă pentru rezolvarea crizei imunoglobulinei şi pentru stabilirea unei strategii comune privind aprovizionarea farmaciilor cu acest tratament, potrivit unui comunicat al FACIAS.



În plus, FACIAS anunţă că va acorda consiliere juridică gratuită tuturor celor care vor dori să dea în judecată MS şi celelalte autorităţi responsabile de repercusiunile pe care această criză le va avea.



"În acest moment, în ţara noastră, sunt peste 500 de persoane care nu pot urma tratamentul cu imunoglobulină. Iar o mare parte dintre aceştia sunt copii. Viaţa lor este în orice moment pusă în pericol de lipsa acestui medicament care nu se găseşte pe piaţă încă din vara acestui an, când ultimele firme care distribuiau astfel de medicamente în România au anunţat că se retrag de pe piaţă. De atunci, în mod iresponsabil faţă de viaţa bolnavilor, Ministerul Sănătăţii nu a găsit nicio soluţie în ciuda avertizărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care subliniază că imunoglobulinele sunt medicamente esenţiale", relevă sursa citată.



FACIAS atrage atenţia că pacienţii cu imunodeficienţe primare depind de imunoglobulină la fel cum pacienţii cu diabet sunt dependenţi de insulină.



"Anunţul ministerului prin care, în România, vor ajunge în luna noiembrie 900 de flacoane este cel puţin iresponsabil şi ridică, din partea bolnavilor, o problemă legitimă cu privire la modalitatea de repartizare a acestor doze, în condiţiile în care un bolnav are nevoie de cel puţin 4 doze lunar. FACIAS a solicitat Ministrului Sănătăţii să propună în Guvern adoptarea de urgenţă a unei ordonanţe care să rezolve criza imunoglobulinei din România şi să elaboreze, împreună cu producătorii, o strategie comună în ceea ce priveşte aprovizionarea cu imunoglobulină a pieţei din România pe termen scurt şi lung", se arată în comunicat.



În lipsa acestui tratament, pacienţii dependenţi de imunoglobulină riscă să fie imobilizaţi la pat şi, în cele din urmă, sunt în pericol de moarte, precizează sursa citată.



Primele doze de imunoglobulină vor ajunge în această lună la pacienţi, l-au asigurat, pe 1 noiembrie, producătorii pe ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, în cadrul unei întâlniri la care au participat şi reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi.



"În timpul întâlnirii, s-a stabilit o strategie comună în ceea ce priveşte aprovizionarea cu imunoglobulină a pieţei din România, pe termen scurt şi lung, luând în calcul inclusiv modificarea cadrului legislativ pentru aceste produse, dacă este necesar. Unul dintre producătorii prezenţi la întâlnire l-a asigurat pe ministrul Sănătăţii că primele 900 de flacoane de imunoglobulină pentru tratarea sindroamelor de imunodeficienţă primară vor fi livrate pe piaţa din România în această lună, urmând ca o nouă tranşă de 3.000 de flacoane să fie asigurată în luna ianuarie a anului viitor. Mai mult, un alt producător care a ales să părăsească piaţa din România în luna mai 2016 şi-a anunţat intenţia de a reveni", informa MS pe 1 noiembrie.



Ministerul Sănătăţii menţiona pe 31 octombrie că lipsa imunoglobulinei de pe piaţa românească este determinată de probleme de producţie înregistrate de firmele care o fabrică şi a solicitat acestora "mai multă responsabilitate" şi respectarea prevederilor legale. AGERPRES