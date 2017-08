Cum își îngrijesc indiencele părul

Dacă ai visat dintotdeauna să ai un păr lung și sănătos, însă podoaba ta capilară tinde să nu arate întocmai cum ți-ai dorit, încearcă trucurile femeilor din India care, trebuie să recunoaștem, au un păr de invidiat, scrie clickpentrufemei.ro.

Suc de aloe vera

Alor vera este planta minune pe care e bine să o ai în casă. Are o mulțime de proprietăți printre care cele mai importante sunt: cicatrizarea țesuturilor, calmarea arsurilor și hidratarea. Acestea sunt desigur, utile și pentru întreținerea firului de păr care cu timpul are nevoie de hidratare și reparare. Aloe vera stimulează creșterea părului și are grijă și de scalpul tău în același timp. Taie câteva frunze de aloe vera pentru a scoate la suprafață sucul, apoi masează scalpul cu acesta. Masajul va îmbunătăți circulația sângelui și va asigura o absorbție mai bună. Lasă masca să acționeze cel puțin 2 ore. Dacă dorești, o poți lăsa și peste noapte.

Mască cu panthenol

Panthenolul (provitamina B5), este ideal pentru păr datorită efectului său calmant și hidratant. Ajută atât la fortificarea și înfrumusețarea părului, cât și la restaurarea foliculilor de păr. Spală-ți părul ca de obicei, iar la final, după ce l-ai clătit bine, aplică pe podul palmelor panthenol sub formă de spumă (îl găsești în plafare sau farmacii) sau de gel pe care îl vei aplica pe păr, insistând la rădăcini. Îl poți aplica pe întreaga lungime a firului de păr și vei observa că acesta are efect antistatic.