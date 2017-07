Cura cu piersici. Beneficii uimitoare pentru sănătate

Coajă pufoasă, parfum îmbietor, miez dulce și zemos... Piersicile sunt unul dintre cele mai apetisante fructe. Pe deasupra, au și efecte benefice asupra sănătății, scrie clicksanatate.ro.

Piersicile proaspete, coapte, sunt un aliment gustos, ușor de digerat și sărac în calorii. Un fruct de mărime medie cântărește cam 100 g și conține 30 de calorii. Piersicile uscate au de 6 ori mai multe calorii decât cele proaspete. Dar 50 g de fructe uscate asigură mai mult de o treime din necesarul zilnic de fier al unui organism și o bună parte din cel de potasiu.

Iată cum contribuie piersicile la sănătatea noastră!

Vitamina C. Dacă o mâncăm cu coajă, o piersică ne furnizează mai mult de 3 sferturi din necesarul zilnic de vitamina C. Dar, atenție: în compot, își pierd peste 80% din conținutul de vitamina C al fructului crud.

Provitamina A. Numită și betacaroten, aceasta oferă o protecție importantă pentru piele. În organism, este transformată parțial în vitamina A – motiv pentru care se numește provitamina A.

Vitamina B1. Este o vitamină importantă pentru sistemul nervos.

Vitamina B2. Este cunoscută și ca riboflavină și are un rol însemnat în metabolizarea grăsimilor, a proteinelor și a carbohidraților.