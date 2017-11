Curiozități despre strănut. Ce riscăm dacă ne abținem să strănutăm

Cum vremea calda alterneaza rapid cu cea rece, auzim din ce in ce mai multe persoane stranutand. Stranutul, acest reflex aparent banal, ascunde cateva detalii interesante. Iata cateva dintre ele.

Stranutul este un proces de curatire a cailor respiratorii, ca reactie la patrunderea unor particule iritante in acestea.

Curiozitati despre stranut:

1. Aerul este eliminat cu viteze cuprinse intre 90 si 250 km/h. Asta inseamna ca poti avea probleme daca incerci sa-l controlezi. Daca faci asta, risti ca in creier sa se sparga un vas de sange, eveniment ce poate avea consecinte letale.

2. Atunci cand stranuti, pleoapele acopera automat ochii. Daca fortezi ochii sa ramana deschisi atunci cand stranuti, acestia pot iesi din orbite.

3. Gestul de a-ti astupa gura in timp ce stranuti nu are numai rolul de a preveni raspandirea agentilor patogeni. Superstitiosii spun ca, in timpul stranutului, o parte din sufletul omului iese pe gura, ba chiar ca omul va avea ghinion si va fi bolnav. Se spune ca ghinionul si boala nu se "prind" de om daca cineva iti spune, dupa stranut, "Noroc" sau "Sanatate".

4. Au fost inregistrate cazuri in care oamenii au stranutat atat de puternic incat li s-a rupt o coasta.

5. Intr-o zona aglomerata, un stranut poate infecta mai mult de 150 de persoane. Asta daca omul care stranuta nu o face intr-o batista sau servetel. In timpul unui stranut, peste 100.000 de mici particule de saliva ajung in aer.