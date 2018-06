Dieta ideală pentru un ten sănătos şi fără coşuri

Acneea este o afecţiune a pielii care afectează suprafeţele corpului care conţin glandele seboreice mari, incluzând nasul, fruntea, bărbia, obrajii şi spatele. Ea se manifestă prin prezenţa porilor încărcaţi şi a leziunilor dermale cunoscute popular sub numele de coşuri.



"Din punct de vedere nutriţional s-a constatat că anumite alimente şi lichide accentuează simptomele acneei. Aşadar, persoanele care au această afecţiune trebuie să evite alimentele care conduc la agravarea acneei: zahărul rafinat, grăsimile animale şi aditivii alimentari", a explicat nutriţionistul Lygia Alexandrescu.



Potrivit acesteia, în mod similar, există şi substanţe benefice care pot fi furnizate de alimente.



Astfel, studiile clinice indică faptul că zincul poate fi un mineral eficient în tratamentul anti-inflamator al acneei, în general, rezultate semnificative obţinându-se după administrarea gluconatului de zinc timp de 60 de zile.



În acelaşi timp, din cauza diferenţelor existente în formularea preparatelor cu zinc este dificil să se stabilească o doză universală recomandată.



"Un grup de cercetători greci au condus un studiu prin care au arătat că persoanele care manifestă reacţii adverse la tratamentul cu isotretinoin au rezultate mai bune dacă aceasta este asociată cu L - carnitina", a spus nutriţionistul.



Potrivit medicului, există o serie de plante care au proprietăţi anti-inflamatorii şi pot fi folosite ca adjuvante utile în tratamentul acneei: sunătoarea, uleiul de in sau seminţele de in şi muşeţelul.



De asemenea, alte plante au proprietăţi antimicrobiene capabile să elimine bacteria care produce acneea şi astfel să reducă inflamaţia dermală.



"Multe evidenţe preliminare sugerează că uleiul de arbore de ceai verde are un astfel de efect antimicrobian şi reduce acneea după un tratament consecvent de minimum 3 luni", a mai spus nutriţionistul.



Potrivit acesteia, există câteva studii care comunică rezultate eficiente împotriva acneei cu mijloace homeopate.



Astfel, medicii homeopaţi pot recomanda unul sau mai multe tratamente pentru acnee luând în calcul constituţia fiecărui pacient, mai exact caracteristicile fizice, emoţionale şi intelectuale ale acestuia.



"Belladonna este un remediu homeopat recomandat persoanelor care suferă de acnee pustulara inflamată. Calendula (aflată în gălbenele) este recomandată persoanelor care prezintă pustule sau leziuni dermale. Hepar sulfur se indică în acneea dureroasă. Kali bromatum se recomandă persoanelor cu acnee profundă localizată în special pe frunte şi care manifestă şi o stare de nervozitate crescută. Silicea este recomandată în acneea uşoară sau moderată. Iată aşadar că strategia de luptă împotriva acneei este complexă, iar şansele de ameliorare şi tratare ale acesteia sunt mari şi pline de speranţă", a mai declarat Alexandrescu.