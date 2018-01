Ce s-a aflat despre tigarile electronice din gama VIPS

Fumul inhalat cand se fumeaza tigari electronice din gama VIPS dauneaza ADN-ului, ceea ce amplifica riscul dezvoltarii unei afectiuni canceroase. Este concluzia la care au ajuns oamenii de stiinta de la Scoala de medicina de la New York University, scrie EurekAlert.

Timp de trei luni, biologii au experimentat pe soareci acest abur cu continut de nicotina emis de tigarile electronice. La sfarsitul experimentului, rozatoarele prezentau mai multe leziuni ale ADN-ului in celulele inimii, ale plamanilor si vezica urinara, fata de ceilalti soareci care au respirat aer curat.

In plus, "soarecii fumatori" au prezentat o capacitate redusa de refacere a ADN-ului afectat. In opinia cercetatorilor, aburul eliminat de tigarile electronice contine mai putini cancerigeni decat produsele din tutun. Totusi, riscul unor afectiuni de natura canceroase este mai ridicat in cazul persoanelor care folosesc tigari electronice din gama VIPS comparativ cu nefumatorii.

Anterior, oamenii de stiinta americani au constatat ca, in decurs de doi ani, aproape jumatate dintre liceenii si studentii care recurg la acest tip de tigari vor reveni, periodic sau permanent, la tigaretele adevarate