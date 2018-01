Mărarul, leac pentru o multitudine de afecțiuni

Mararul este una dintre plantele de la care poti consuma tot: frunzele, semintele si tulpina. Contine ulei volatil (variaza intre 2,5-4%,in frunze si in ramurile tinere si 3-6% in seminte) calciu, potasiu, sulf, fier, magneziu si sodiu, vitaminele A, B si C. Uleiul volatil de marar contine intre 40-60% carvona (un puternic antioxidant specific mararului, dafinului si chimenului), substanta cu un intes efect anti-cancerigen. Iata cateva beneficii ale consumului de marar:

Te scapa de surplusul de kilograme. Mararul este recomandat in regimurile pentru slabit, deoarece are calitatea de a aplatiza abdomenul. Proprietatile sale diuretice impiedica retentia de lichide din organism si actioneaza asupra depunerilor in zonele celulitice.

Stimuleaza activitatea rinichilor. Patru linguri de suc proaspat de marar pe zi, luate timp de doua saptamani previne si combate calculii, cistitele si infectiile renale.

Intareste oasele. Semintele de marar au cea mai mare concentratie de calciu dint tot regnul vegetal. O lingurita cu seminte contine mai mult calciu decat o cana cu lapte. Calciul este necesar in special pentru prevenirea osteoporozei.

Calmeaza durerile abdominale. Mararul, in general actioneaza foarte eficient stimuland toate functiile intestinale si are un puternic efect antispastic. Calmeaza durerile abdominale, limiteaza acumularea de gaze si scuteste nou-nascutul de colici.

Benefic sistemului nervos. Mararul mai este un puternic tonic fizic si psihic, combate depresia si readuce bucuria de a trai.

Improspateaza respiratia. Mesteca frunze si seminte de marar daca vrei o respiratie proaspata. In plus, semintele au capacitatea de a calma durerile usoare de dinti.

Sani mai fermi. Frunzele de marar si semintele contin mici cantitati de estrogen - hormonul feminin responsabil de cresterea naturala a sanilor si de intretinerea supletii pielii.

Pulberea de marar se obtine prin macinarea semintelor si a inflorescentelor uscate cu ajutorul unei rasnite. Se poate lua de doua ori pe zi cate o lingurita, insa, inainte de a fi inghitita, se tine timp de 10-15 minute sub limba. Tratamentul dureaza 21 de zile. Tinctura de marar:100 ml de alcool de 50 de grade, in care se adauga 3-4 lingurite de pulbere de marar. Se lasa la macerat timp de 8 zile, dupa care se filtreaza. Tratamentul dureaza 21 de zile, luat de 3 ori pe zi cate o lingurita de tinctura dizolvata in 100 ml de apa - inainte de mese. Ceai de marar - se prepara o infuzie din doua lingurite de seminte de marar la 250 ml de apa. Este un elixir foarte bun pentru slabit. Vin de marar: Pentru combaterea asteniei se prepara un amestec de 20 de linguri de marar si un litru de vin rosu. Se lasa o saptamana la macerat, se filtreaza si se consuma cate 50 ml dupa fiecare masa.