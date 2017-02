CUM VINDECĂM CANCERUL prin tratamente tradiționale? După vindecare, sunt șanse să trăiești încă 30-50 de ani

Cancerul face parte dintr-un grup de afectiuni in care unele celulele se diferentiaza, prin structura si ritm de regenerare, de cele normale. Odata declansat procesul malign, celulele se inmultesc foarte repede, ocupa si distrug restul celulelor. Diseminarea sau metastazele inseamna raspandirea acestor celule in organism, pe cale limfatica sau sangvina. Cancerul ataca orice organ sau pielea. Melanomul este denumirea folosita pentru cancerul de piele, leucemia este cea pentru cancerul celulelor sangvine. Celulele canceroase din care debuteaza procesul malign se formeaza din cauza toxinelor si a reziduurilor de celule moarte acumulate in organism, a unei predispozitii genetice etc.

Factorii declansatori sunt: mediul inconjurator, apa, alimentele, ciupercile patogene, bacteriile, virusurile si chimicalele nocive din organismul nostru, inclusiv metalele grele. Mostenirea genetica a sistemului imun conteaza foarte mult in acest gen de afectiune, precum si factorii psihologici. In proportie de 70%, cazurile de cancer se declanseaza din cauza stilului de viata actual. In primul rand alimentatia este deficitara.

Inainte de 1900 alimentele de baza consumate de oameni erau mai sanatoase decat cele actuale. Nu existau pesticide, antibiotice in gama asa de larga, fructe sau legume modificate genetic etc. Conservele cu termen de garantie foarte lung, consumul excesiv de cafea si ceai, sucurile carbo-gazoase, alcoolul, animalele crescute intensiv (cu adaosuri de hormoni), zaharul, faina si margarina produse asa cum se produc acum determina in organism acumulari de toxine si afecteaza structura si functiile duodenului, colonului, rinichilor, ficatului, plamanilor si ale pielii.

Oamenii de stiinta au dovedit ca si oncogenele monstenite din generatiile anterioare predispun spre cancer. Oncogenele devin active doar intr-un mediu prielnic. In cazul nostru planeta este foarte poluata, prin urmare mediul propice activarii lor exista.

(...) Bolnavii ar trebui sa fie informati ca exista si alternative de tratament la chimioterapie. Dupa confirmarea vindecarii prin tratamente traditionale, oamenii pot sa traiasca intre 30-50 de ani de la data diagnosticarii. Tratamentul in medicina traditionala incepe prin................

