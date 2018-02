Dragaica, o planta care te vindeca de multe afectiuni!

Cunoscuta in popor ca floarea Sfantului Ioan, smantanica sau sanziene galbene, dragaica este o planta perena, ce poate ajunge la 30-60 centimetri inaltime, avand flori galben-aurii cu miros de miere.

Dragaica este recomandata in tratarea unor afectiunii grave precum epilepsie, coree, retentie urinara, pietre la rinichi. In egala masura, ea este recomandata femeilor, in cazul nasterilor cu sau fara probleme si in afectiunile uterine.

Amestecat cu unt, sucul proaspat de dragaica, care se extrage din plante spalate si uscate, poate fi utilizat in ulceratii de tot genul si boli de piele de natura canceroasa. Alifia trebuie pastrata la rece.

Ceaiul are, la randul lui, un efect binefacator si asupra afectiunilor cailor respiratorii, precum faringita, laringita sau raguseala. Acelasi ceai curata rinichii, pancreasul, ficatul si splina de anumiti factori patogeni, dar vindeca si tulburarile sistemului limfatic.