Cum se prepara un puternic antibiotic natural

Este una dintre cele mai populare rețetele pentru crearea unui antibiotic natural, un preparat care poate fi utilizat cu succes in caz de infectii si care este format din ingrediente care nu ar trebui sa lipseasca din bucatarie.

De ce avem nevoie:

50 de grame de usturoi și ceapă;

2 ardei iuti;

50 g de ghimbir;

20 g de hrean;

15 g pulbere de curcumă;

500-700 ml otet de cidru simplu sau de mere.

Modul de preparare: ingredientele se taie marunt, dupa care se amesteca bine cu turmeric și oțet. Cantitatea de oțet trebuie să de o data si jumatate mai mare decat amestecul obtinut. Totul se agita, se lasa la infuzat timp de câteva săptămâni, apoi se strecoara printr-un filtru de cafea. Astfel se obtine unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale.

Preparatul poate fi folosit in doua variante, medical si preventiv. In primul caz se administreaza o lingurita de 5 - 6 ori pe zi. Nu este recomandat sa se bea apa dupa. Puteti manca insa o felie de lamaie sau portocala. In caz de preventie, doza zilnica se reduce la o singura lingurita.

Nu toata lumea agreeaza insa otetul. Prin urmare, un antibiotic naturale poate nu la fel de puternic, dar destul de eficient, poate fi realizat din doar doua ingrediente: o jumatate de kilogram de ridichi si 30 grame de usturoi.

Radacina se curata si se da prin storcatorul de fructe, in sucul astfel obtinut se adauga usturoi pisat marunt. Totul se strecoara printr-o panza de tifon.