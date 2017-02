SUPER-FRUCTUL care PREVINE CANCERUL

Este unul dintre super-fructele pe care ni l-a dat pământul, care îşi are originile în China, dar este cultivat şi în Thailanda, Vietnam, India, Australia, Hawaii. Numele lui o să-l aflați ceva mai jos în pagină, dar până atunci iată ce proprietăți uluitoare are.

Fructul cu proprietăţi nebănuite mai este numit “pruna chinezească” sau "darul pentru o viaţă plină de bucurie", are dimensiunea de 2-4 cm, coajă aspră, de culoare roz sau roşie si gust dulce de căpşune şi trandafir.

Fructul mic şi gustos abundă în beneficii pentru sănătate. Chinezii cred în capacitatea acestui fruct de a calma durerea şi de a reduce glandele umflate.

În pulpa sa, conţine flavonoide care se dovedesc foarte eficiente în prevenirea creşterii celulelor canceroase.

Este benefic contra bolilor infecţioase şi în prevenirea formării cheagurilor în sânge. În plus, consumul lui întăreşte sistemul osos, dinţii, menţine unghiile și părul sănătoase şi favorizează asimilarea fierului în organism. Fructul are proprietăţi diuretice şi digestive, are efect energic, scade tensiunea arterială şi favorizează formarea de globule roşii.

Prin conţinutul ridicat de vitamina C pe care îl au, aceste fructe îi ajută pe cei care suferă de răceli, febră şi dureri de gât.

