Tratamente naturiste. Această SUPĂ are efecte de 100 de ori mai puternice decât ANTIBIOTICELE. Află REȚETA

Tratamente naturiste la îndemâna tuturor! Efectele antibacteriene și antivirale incredibile ale usturoiului sunt recunoscute de mii de ani, fiind inclus în dietă de către arabi, evrei, grecii, asirieni, romani și mai ales egipteni, încă din Antichitate și unul dintre cele mai eficiente tratamente naturiste. Cunoscut drept condimentul favorit al lui Pitagora, usturoiul face parte din 22 de remedii de bază folosite de egipteni pentru tratarea celor mai cunoscute boli.



Acest condiment cu gust înțepător are puterea de a vindeca și de a proteja organismul de microbi, fiind de 100 de ori mai puternic decât antibioticele convenționale. De asemenea, consolidează imunitatea, ținând la distanță bolile specifice sezonului rece și restabilește echilibrul florei intestinale.



Tratamente naturiste - o supă pentru 100 de boli