Tratamente naturiste. Ce boli poți vindeca cu ajutorul TINCTURII DE PROPOLIS. De ce trebuie să fie nelipsită din casa ta

Se spune - si pe drept cuvant - ca propolisul este unul dintre cele mai puternice medicamente oferite de natura. E în topul oricăror tratamente naturiste.



Datorita compozitiei sale (rasini vegetale, ceara, uleiuri volatile, fier, microelemente - cupru, mangan, zinc, cobalt, polen, secretii ale glandelor salivare ale albinelor), mareste rezistenta fizica si inlatura oboseala. Propolisul este, totodata, si un excelent antiviral, antiinflamator, reface tesuturile afectate de rani, vindeca arsurile si degeraturile, cicatrizeaza operatiile si opreste sangerarile gingiilor.



Nu mai puțin de 15 boli pot fi tratate cu ajutorul propolisului, preparat după o rețetă specială și administrat după reguli precise și clare. Inclusiv anumite forme de cancer pot fi înfrânte cu ajutorul acestui medicament tenace, oferit de natură. Ca și alte produse ale stupului (între care mierea este de departe cel mai consumat îndulcitor natural) și propolisul se bucură de forța pe care natura o oferă oamenilor, prin mijlocirea micilor „farmaciste” care sunt albinele.



Exista doua feluri de propolis: cel brut, care arata ca niste mici bulgari de culoare maronie si are un miros dulce-amarui, si tinctura alcoolizata. In acest articol ne vom referi mai departe la felul in care tinctura de propolis poate sa aduca alinare si vindecare in mai multe afectiuni medicale.





Cu tinctura de propolis se pot vindeca urmatoarele boli:

1. Toate bolile interne infectioase care duc la stari febrile - se trateaza cu 30 picaturi/zi.

