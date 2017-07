Tratamente naturiste. Efectele terapeutice ale trandafirilor

Trandafirul este o plantă deosebită prin frumusețea și prin parfumul florilor sale, dar și prin efectele terapeutice cunoscute încă din Antichitate. Și este unul dintre cele mai... parfumate tratamente naturiste.



Crește sub formă de arbuști. Are tulpina spinoasă, care poate fi cățărătoare sau târâtoare, de înălțime variabilă și frunzele alterne. Florile variază în dimensiune și formă, având o gamă largă de culori: alb, galben și roșu. Fructul este cărnos.



În scop terapeutic, sunt folosite petalele, care trebuie recoltate în faza de înflorire deplină, când conținutul de ulei este maxim. Ele pot fi utilizate ca atare sau prelucrate sub formă de ulei, apă, oțet, tinctură, infuzie și sirop. Extractele de petale se folosesc și în industria produselor cosmetice, iar uleiurile sunt folosite în aromaterapie. De asemenea, din petale se fac dulcețuri și gemuri.



Petalele de trandafir conțin ulei volatil, tanini, derivați flavonici, nerol, citronelol, zaharuri, ceară și acid galic, vitamine (A, B2, C, K, PP), săruri minerale (potasiu, fier, calciu, magneziu) și coloranți antocianici.



Citeşte şi

Incredibil! O plantă pe care o crești acasă, în ghivece, vindecă miraculos 100 de boli



Acțiunea florilor de trandafir determină efecte cicatrizante, antidiareice, antidizenterice, astringente, antihemoragice, antihelmintice, antiinflamatoare, dezinfectante, antipiretice, antiseptice, antimicotice, aromatizante, fortifiante, mineralizante și tonice.



Un aspect important al acestei plante este subliniat de acțiunea apei naturale de trandafiri, care.............



Citește mai departe AICI