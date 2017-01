Tratamente naturiste. TOP 8 cele mai eficiente ANTIBIOTICE NATURALE

Antibioticele naturale sunt o alternativă sănătoasă pentru medicamentele de sinteză, întărind rezistența organismului la bacterii, fără riscul producerii reacțiilor adverse. Acestea pot fi administrate atât pentru tratarea infecțiilor, cât şi pentru prevenirea lor.

Substanțele antibacteriene, antifungice şi antivirale pe care aceste plante le conțin protejează organismul și îi oferă acestuia posibilitatea de a se ajuta singur prin exercitarea forţei naturale de apărare.

Natura a lăsat moștenire omenirii o gamă variată de plante, cu mare putere antibiotică.

Acesta este topul celor mai bune antibiotice naturale, care luptă eficient împotriva infecțiilor și bacteriilor:

1. Usturoiul proaspăt

Usturoiul este cel mai cunoscut antibiotic natural, fiind folosit de mii de ani pentru tratarea multor afecțiuni. Antioxidanții puternici susținuți de alicină, un ingredient activ foarte valoros conținut de usturoi ucid bacteriile și radicalii liberi din sânge și protejează sistemul imunitar. În usturoi stă puterea de a vindeca o serie de probleme de sănătate: infecții, răceală, gripă, dureri de urechi, ulcer sau chiar pneumonie.

Cel mai popular mod de a utiliza usturoiul este a fi adăugat în mâncare, de a se consuma crud sau sub formă de praf.

2. Curcuma / turmericul

Acțiunea antibiotică a turmericului își are sursa în curcumina, o substanță cu puteri vindecătoare recunoscute. Consumul de curcuma reprezintă o alternativă eficientă de tratament pentru ulcerele gastrice, indigestie, bolile de inimă, precum și pentru infecțiile bacteriene și virale.

Rădăcina de turmeric poate fi consumată sub forma crudă, dar cel mai frecvent este consumată uscat, sub formă de praf.

